Появилось фото Лукашенко в байке с собственной цитатой

Источник материала: ОНТ

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию Президента Беларуси за работой в кабинете. На снимке Глава государства в байке белого цвета с надписью «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай».

«Первый готовится к мероприятию», - сказано в сообщении. В кадре также можно заметить шпица Умку.

Напомним, в декабре в Минске открылся магазин одежды «Первый». В его ассортименте – майки и байки с цитатами Президента. В топе – «Раздевайся и работай», «Любимую не отдают» и «Будет интересно». Также появилась модель «Жесточайше» с Умкой в главной роли.









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