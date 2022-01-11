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Появилось фото Лукашенко в байке с собственной цитатой
Источник материала: ОНТ
Telegram-канал «Пул Первого»
«Первый готовится к мероприятию», - сказано в сообщении. В кадре также можно заметить шпица Умку.
Напомним, в декабре в Минске открылся магазин одежды «Первый». В его ассортименте – майки и байки с цитатами Президента. В топе – «Раздевайся и работай», «Любимую не отдают» и «Будет интересно». Также
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Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию Президента Беларуси за работой в кабинете. На снимке Глава государства в байке белого цвета с надписью «Никакой...
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