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Появилось фото Лукашенко в байке с собственной цитатой

11.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Появилось фото Лукашенко в байке с собственной цитатой

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию Президента Беларуси за работой в кабинете. На снимке Глава государства в байке белого цвета с надписью «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай».

«Первый готовится к мероприятию», - сказано в сообщении. В кадре также можно заметить шпица Умку. 

Напомним, в декабре в Минске открылся магазин одежды «Первый». В его ассортименте – майки и байки с цитатами Президента. В топе – «Раздевайся и работай», «Любимую не отдают» и «Будет интересно». Также появилась модель «Жесточайше» с Умкой в главной роли.



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Теги: Минск
 
 
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Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию Президента Беларуси за работой в кабинете. На снимке Глава государства в байке белого цвета с надписью «Никакой...
 
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