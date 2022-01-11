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Лукашенко: к нам мутным потоком с Запада принесло замешанные на чуждых идеалах «демократические ценности»
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 января во время церемонии вручения специальной премии деятелям искусства и культуры, премии «За духовное возрождение» и премии «Белорусский спортивный Олимп» рассказал, почему данное событие приурочили к рождественским праздникам. Главу государства
Президент подчеркнул: светлые рождественские дни – это удивительное время, оно наполнено верой, радостью и любовью, оно объединяет людей, дарит надежду и вдохновляет.
Глава государства обратил внимание, что в те времена после распада Советского Союза к нам хлынули так называемые демократические ценности.
По словам Александра Лукашенко, это подавалось под видом некой культуры и высокой моды, но сегодня всем понятна цель того экспорта.
Президент отметил, что белорусы сумели противопоставить этому нравственность, христианскую мораль и богатейшую культуру народа.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: к нам мутным потоком с Запада принесло замешанные на чуждых идеалах «демократические ценности»
Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 января во время церемонии вручения специальной премии деятелям искусства и культуры, премии «За духовное возрождение» и...
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