Лукашенко: к нам мутным потоком с Запада принесло замешанные на чуждых идеалах «демократические ценности»

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 января во время церемонии вручения специальной премии деятелям искусства и культуры, премии «За духовное возрождение» и премии «Белорусский спортивный Олимп» рассказал, почему данное событие приурочили к рождественским праздникам. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Президент подчеркнул: светлые рождественские дни – это удивительное время, оно наполнено верой, радостью и любовью, оно объединяет людей, дарит надежду и вдохновляет.

Глава государства обратил внимание, что в те времена после распада Советского Союза к нам хлынули так называемые демократические ценности.

По словам Александра Лукашенко, это подавалось под видом некой культуры и высокой моды, но сегодня всем понятна цель того экспорта.

Президент отметил, что белорусы сумели противопоставить этому нравственность, христианскую мораль и богатейшую культуру народа.

Фото: БЕЛТА

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