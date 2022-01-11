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Умер миллионер Роберт Дерст, случайно признавшийся в убийстве и приговоренный к пожизненному сроку

11.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер миллионер Роберт Дерст, случайно признавшийся в убийстве и приговоренный к пожизненному сроку

В США в возрасте 78 лет скончался миллионер Роберт Дерст, которого в октябре 2021 года приговорили к пожизненному заключению за убийство. Об этом информирует BBC.

Дерст последние дни провел в больнице, куда он был переведен из тюрьмы из-за плохого самочувствия. Уточняется, что бизнесмен умер по естественным причинам.

Роберт Дерст был осужден за убийство Сьюзен Берман. По версии следствия, мужчина в 2000 году прострелил своей подруге голову, так как та намеревалась дать показания в полиции по поводу исчезновения жены миллионера. Последняя пропала в 1982 году, ее тело так и не было найдено.

Во время документального фильма телеканала HBO «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дерста» миллионер случайно признался в убийстве. Дерст забыл снять микрофон и произнес в ванной фразу «Вот оно. Ты попался. Что я сделал? Убил их всех».

В 2001 году Роберт Дерст был арестован по делу об убийстве и расчленении его соседа. Тогда миллионер дал признательные показания, но сумел убедить присяжных, что действовал в целях самообороны. Тогда Дерст был оправдан.

Фото: скриншот видео Law Crime Network

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В США в возрасте 78 лет скончался миллионер Роберт Дерст, которого в октябре 2021 года приговорили к пожизненному заключению за убийство. Об этом информирует BBC. Дерст...
 
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