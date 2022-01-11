Морозы усилятся, а потом придет оттепель! Прогноз погоды на среду и четверг

Источник материала: ОНТ

Сначала усилятся морозы, а затем снова придет оттепель. Уже в четверг днем температура постепенно начнет повышаться. Потепление будет сопровождаться падением давления, усилением ветра, мокрым снегом и дождем.

12 января территория Беларуси будет находиться в области повышенного атмосферного давления, которая сформирована во влажной, холодной воздушной массе северных широт. В результате морозы еще окрепнут.

В среду переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, влажность до 80%, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо падать.

Утром температура воздуха от -8°C в юго-западных районах до -18°C в восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее.

В середине дня столбики термометров на отметках от -6°C по Брестской и Гродненской областям до -15°C по Могилевской.

К вечеру температура от -5°C по западу до -18 по востоку.

В четверг погода снова изменится. Начнет поступать более теплый и влажный воздух атлантического происхождения. Ночью ожидается кратковременный снег, а днем мокрый снег с дождем. В отдельных районах туман, видимость до километра, влажность до 90%, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -8…-15°C, по востоку -16…-21°C, при прояснениях до -24°C. А днем от -5°C по востоку до +5°C по западу. В пятницу температура продолжит повышаться, но вместе с тем ожидается мокрый снег, дождь и сильный порывистый ветер.

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