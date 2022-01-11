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В Могилеве открылся необычный детский сад
Источник материала: ОНТМогилеве открылся необычный детский сад" class="one-news__figure-img">
Инвестиции в будущее. В Могилеве открылся необычный и современный детский сад. Проект уникальный не только для области.
Группы, музыкальный и спортивный залы, бассейн. Каждое помещение одноэтажного строения максимально функционально. Игровая с легкостью трансформируется в спальню, а музыкальный зал превращается в зрительный. Строился объект с использованием экологически чистых и натуральных материалов.
Ясли-сад полностью укомплектован современным игровым и спортивным оборудованием и рассчитан на 200 воспитанников.
Микрорайон «Спутник» в Могилеве новый и развивающийся. Здесь уже есть два детских сада и школа. Открытие еще одного дошкольного учреждения теперь полностью закрывает потребности в местах для малышей.
Новый детсад стал 97-ым в Могилеве. Учреждения дошкольного образования города посещают почти 17 тысяч малышей. В этом году в области появится ещё два новых садика – в Бобруйске и Шклове.
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Инвестиции в будущее. В Могилеве открылся необычный и современный детский сад. Проект уникальный не только для области. Группы, музыкальный и спортивный залы,...
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