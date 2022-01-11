В Могилеве открылся необычный детский сад

Источник материала: ОНТ

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Инвестиции в будущее. В Могилеве открылся необычный и современный детский сад. Проект уникальный не только для области.





Группы, музыкальный и спортивный залы, бассейн. Каждое помещение одноэтажного строения максимально функционально. Игровая с легкостью трансформируется в спальню, а музыкальный зал превращается в зрительный. Строился объект с использованием экологически чистых и натуральных материалов.

Ясли-сад полностью укомплектован современным игровым и спортивным оборудованием и рассчитан на 200 воспитанников.

Жанна Санарова, заведующая Яслями-садом №118: «Этот дизайн, сам проект, диктует другие правила. Это другой образовательный стандарт и подход. И наш коллектив, я уверена, со всеми задачами справиться. А наша задача – воспитать детей, творческими, любознательными, умными».

Микрорайон «Спутник» в Могилеве новый и развивающийся. Здесь уже есть два детских сада и школа. Открытие еще одного дошкольного учреждения теперь полностью закрывает потребности в местах для малышей.

Ирина Рыбакова, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома: «Это замечательный подарок молодым семьям. С открытием этого сада мы удовлетворили все запросы. А еще мы думаем на перспективу. В этом микрорайоне много молодых семей, будущих мам. Мы будем делать все возможное, чтобы удовлетворять все запросы по месту жительства в шаговой доступности».

Новый детсад стал 97-ым в Могилеве. Учреждения дошкольного образования города посещают почти 17 тысяч малышей. В этом году в области появится ещё два новых садика – в Бобруйске и Шклове.

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