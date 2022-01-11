Минская региональная таможня отмечает 100-летний юбилей

Источник материала: ОНТ

Сто лет на страже экономической безопасности. Минская региональная таможня отмечает вековой юбилей. Руководство, личный состав и ветеранов поздравил Александр Лукашенко.





В структуре Минской региональной таможни сегодня более 500 человек. В зоне контроля – 22 района. И большая ответственность – не пропустить контрабанду.

Как подчеркнул в своем поздравлении Президент – в условиях неправомерных санкций и неприкрытого давления на Беларусь роль таможенных органов в деле защиты внутреннего рынка, развитии экспортного и транзитного потенциал будет возрастать, а от каждого сотрудника потребуется все его мастерство, опыт и знания, чтобы поставить надежный заслон контрафактной продукции и запрещенным веществам.

Президент поблагодарил коллектив за преданность Родине и безупречную службу, а ветеранов – за большой многолетний вклад в развитие таможни.

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