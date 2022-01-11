Ученые сообщили о рекордном нагреве океана

Источник материала: ОНТ

Ученые из США и Китая опубликовали отчет об изменении температуры поверхности океана, сложившихся в этом отношении тенденциях и возникших последствиях за период с середины XX века. В 2021-м исследователи зафиксировали очередной температурный рекорд. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

2021 год был первым в Десятилетии наук об океане, объявленном ООН. Перед учеными стоит задача – сохранение природных экосистем и человеческого общества в контексте связей с океаном. Над опубликованным отчетом работали 14 институтов и 23 исследователя. Работа обобщает два международных набора данных: от Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Института физики атмосферы Китайской академии наук.

Ученые обнаружили, что верхние 2000 метров океана за последний год поглотили на 14 зеттаджоулей больше в сравнении с 2020 годом, это в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии за 2020 год.

Фото: Pixabay

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