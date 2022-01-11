|
Ученые сообщили о рекордном нагреве океана
Источник материала: ОНТ
Ученые из США и Китая опубликовали отчет об изменении температуры поверхности океана, сложившихся в этом отношении тенденциях и возникших последствиях за период с середины XX века. В 2021-м исследователи зафиксировали очередной температурный рекорд. Об этом
2021 год был первым в Десятилетии наук об океане, объявленном ООН. Перед учеными стоит задача – сохранение природных экосистем и человеческого общества в контексте связей с океаном. Над опубликованным отчетом работали 14 институтов и 23 исследователя. Работа обобщает два международных набора данных: от Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Института физики атмосферы Китайской академии наук.
Ученые обнаружили, что верхние 2000 метров океана за последний год поглотили на 14 зеттаджоулей больше в сравнении с 2020 годом, это в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии за 2020 год.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из США и Китая опубликовали отчет об изменении температуры поверхности океана, сложившихся в этом отношении тенденциях и возникших последствиях за период...
|
Архив (Разное)