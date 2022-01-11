Студенты и преподаватели Белорусского государственного медицинского университета подключились к обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции

Источник материала: ОНТ

Каким будет основной закон страны. Что останется незыблемым, а что требует доработки. Продолжается общественное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции сегодня диалоговая площадка развернулась на базе Белорусского государственного медицинского университета.





Студенты и преподаватели смогли озвучить свои предложения и задать вопросы главе Администрации Президента.

Дмитрий Бородин, студент Белорусского государственного медицинского университета г.Минска: «Мы, студенчество, стараемся активно влиять на жизнь государства, и на данный момент прошел этап, когда мы подавали заявки, сейчас проходит обсуждение. Мы заинтересованы в изменениях относительно здравоохранения, в эту сферу подавались заявки, в том числе, и через БРСМ».

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Видим активный интерес к тексту изменений и дополнений в Конституцию. На сегодняшний день от населения поступило более 4 тыс. откликов, обращений и конкретных предложений касательно проекта. Центр правовой информации ежедневно анализирует поступающую информацию, занимается ее обобщением. Есть интересные конкретные предложения, которые будем рассматривать на заседании рабочей группы и Конституционной комиссии. Преобладает количество откликов в поддержку проекта Конституции, есть и отрицающие, где взамен ничего не предлагается. В целом мы видим интерес высок и на селе, и в городе».

Свои предложения любой желающий может отправить так же в электронном или письменном виде в Национальный центр правовой информации, адрес государственных органов или общественных организаций.

Вопросы и идеи могут быть разные, пока наибольший интерес у населения вызывают статьи, связанные с социальной политикой и полномочиями Всебелорусского народного собрания. Ознакомиться с проектом изменений и дополнений Конституции можно на национальном правовом интернет портале.

Окончательное решение об изменениях в основной закон примут уже в феврале.

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