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Студенты и преподаватели Белорусского государственного медицинского университета подключились к обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции
Источник материала: ОНТ
Каким будет основной закон страны. Что останется незыблемым, а что требует доработки. Продолжается общественное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции сегодня диалоговая площадка развернулась на базе Белорусского государственного медицинского университета.
Студенты и преподаватели смогли озвучить свои предложения и задать вопросы главе Администрации Президента.
Свои предложения любой желающий может отправить так же в электронном или письменном виде в Национальный центр правовой информации, адрес государственных органов или общественных организаций.
Вопросы и идеи могут быть разные, пока наибольший интерес у населения вызывают статьи, связанные с социальной политикой и полномочиями Всебелорусского народного собрания. Ознакомиться с проектом изменений и дополнений Конституции можно на национальном правовом интернет портале.
Окончательное решение об изменениях в основной закон примут уже в феврале.
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Студенты и преподаватели Белорусского государственного медицинского университета подключились к обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции
Каким будет основной закон страны. Что останется незыблемым, а что требует доработки. Продолжается общественное обсуждение проекта изменений и дополнений...
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