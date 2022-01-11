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Напал с кирпичом на девушку: в Ошмянах задержан грабитель

11.01.2022 17:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах грабитель с кирпичом в руках напал на девушку. Злоумышленника задержали по горячим следам, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент в Ошмянах произошел 9 января. 17-летняя девушка шла с автовокзала в общежитие. За ней увязался мужчина. В безлюдном месте ее догнал мужчина с кирпичом в руках. Забрав рюкзак, он скрылся, а девушка обратилась с милицию.

"Уже через несколько часов мужчину задержали. Он пояснил, что напал на девушку, чтобы получить деньги на выпивку", - рассказали в милиции. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Известно, что он ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным.

Еще один грабеж произошел 10 января. В Гродно в частном секторе в районе улиц Зана и Полесской на 75-летнюю пенсионерку среди дня напал неизвестный.

"Он схватил за одежду и стал требовать деньги. Потерпевшая не растерялась, начала звать на помощь. Злоумышленник испугался, вырвал из рук женщины пакет с продуктами и убежал", - рассказали в милиции. Пострадавшая тут же обратилась к правоохранителям.

Милиционеры стали обследовать территорию вокруг. Вскоре схожего по описанию мужчину заметили в одном из нежилых домов неподалеку. Грабителем оказался 34-летний мужчина. Он не работает, ведет асоциальный образ жизни. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Инцидент в Ошмянах произошел 9 января. 17-летняя девушка шла с автовокзала в общежитие. За ней увязался мужчина. В безлюдном месте ее догнал мужчина с кирпичом в...
 
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