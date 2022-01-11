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За попытку взорвать авто жены житель Лепельского района получил 14 лет колонии

11.01.2022 18:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Витебский областной суд вынес приговор в отношении супруга, который подключил самодельное взрывное устройство к авто жены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

45-летний житель Лепельского района в мае 2021 года изготовил взрывное устройство и подключил его к автомобилю, на котором ездили его супруга и 14-летняя дочь. Мужчина соединил провода таким образом, что при включении правого поворота в автомобиле цепь должна была замкнуться и привести в действие самодельное взрывное устройство. К счастью, убийство не состоялось: днем 24 мая устройство обнаружили при ремонте машины. Кроме того, обвиняемый ошибочно подключил взрывное устройство к проводу, который не участвовал в электроцепи авто.

По словам мужчины, он пошел на такой поступок для того, чтобы его жена вернулась и не разводилась с ним. Убивать он никого не хотел, только лишь испугать взрывом. При осмотре мобильного телефона были найдены неоднократные угрозы и оскорбления в адрес жены. Экспертиза установила, что если бы устройство было правильно подключено и сработало, от взрыва человек в авто получил бы травмы, в том числе и смертельные.

Суд приговорил жителя Лепельского района к 14 годам исправительной колонии усиленного режима. Мужчина должен будет выплатить штраф в размере Br4,8 тыс., в пользу потерпевшей с обвиняемого взыскано Br10 тыс. в качестве возмещения морального вреда. Также мужчину будут лечить от хронического алкоголизма. Он виновным себя признал частично.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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45-летний житель Лепельского района в мае 2021 года изготовил взрывное устройство и подключил его к автомобилю, на котором ездили его супруга и 14-летняя дочь.
 
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