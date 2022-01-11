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Максимум продажи и покупки валюты: рекордные показатели в декабре

11.01.2022 18:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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Фото: Myfin.by

В декабре физлица купили $1044,9 млн в эквиваленте – это максимум 2021 года, а продали – $1076,4 млн. Также максимум для 2021 года. В итоге объем чистой продажи валюты составил $31,5 млн.


Инфографика Myfin.by

Всего же за 2021, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $10853,3 млн в эквиваленте, а продали на $10906,7 млн. Всего за год продано инвалюты на $53,4 млн больше, чем куплено.

Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь-декабрь куплено иностранной валюты на $26 579,9 млн в эквиваленте. Продали они на $27 258,8 млн. Чистая продажа составила $678,9 млн. Отметим, что это на $83,5 млн меньше, чем в прошлом месяце. А значит в декабре предприятия больше покупали валюты, чем продавали.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $490,6 млн, а продали $1065,6 млн. В итоге чистая продажа составила $575 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Шестой месяц подряд белорусы продают валюты больше, чем покупают. В декабре был установлен новый рекорд по объему проданной валюты физлицами. После установления в...
 
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