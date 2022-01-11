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В ДТП под Житковичами погиб пассажир микроавтобуса

11.01.2022 18:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе в Гомельской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, погиб один из пассажиров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

Авария произошла сегодня около четырех часов дня на 10-м км автодороги Р88 Житковичи - Давид Городок - граница Украины.

"47-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Транзит", совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком МАЗ, - рассказали подробности в Госавтоинспекции. - В результате ДТП 50-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте происшествия, водитель с травмами доставлен в больницу".

Госавтоинспекция призывает сохранять безопасный скоростной режим как в городе, так и на загородных автодорогах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция призывает сохранять безопасный скоростной режим как в городе, так и на загородных автодорогах.
 
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