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В Минске столкнулись "БМВ" и милицейский автомобиль

11.01.2022 19:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка столкнулась с автомобилем милиции, обошлось без пострадавших, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло примерно в 18.10.

"На улице Нестерова вблизи дома №49 столкнулись автомобиль оперативного назначения и "БМВ". В результате ДТП никто не пострадал", - отметили в ГАИ.

По факту произошедшего проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По факту произошедшего проводится проверка.
 
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