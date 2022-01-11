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В Минске столкнулись "БМВ" и милицейский автомобиль
Источник материала: БелТА
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка столкнулась с автомобилем милиции, обошлось без пострадавших, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, ДТП произошло примерно в 18.10.
"На улице Нестерова вблизи дома №49 столкнулись автомобиль оперативного назначения и "БМВ". В результате ДТП никто не пострадал", - отметили в ГАИ.
По факту произошедшего проводится проверка.-0-
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По факту произошедшего проводится проверка.
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