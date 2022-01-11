Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка столкнулась с автомобилем милиции, обошлось без пострадавших, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло примерно в 18.10.

"На улице Нестерова вблизи дома №49 столкнулись автомобиль оперативного назначения и "БМВ". В результате ДТП никто не пострадал", - отметили в ГАИ.

По факту произошедшего проводится проверка.-0-