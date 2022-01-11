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Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

11.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

Российскую певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, об этом сообщила артистка на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что пока не может вернуться в свою квартиру, поэтому временно поживет у друзей. 

Марину Хлебникову госпитализировали 18 ноября 2021 года после пожара в ее московской квартире. Тогда пострадали два человека, включая саму певицу. 

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Российскую певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, об этом сообщила артистка на своей странице в Instagram. Певица отметила, что пока не может вернуться в свою...
 
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