Источник материала: ОНТ

Российскую певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, об этом сообщила артистка на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что пока не может вернуться в свою квартиру, поэтому временно поживет у друзей.

Марину Хлебникову госпитализировали 18 ноября 2021 года после пожара в ее московской квартире. Тогда пострадали два человека, включая саму певицу.

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