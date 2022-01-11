|
Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы
Источник материала: ОНТ
Российскую певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, об этом
Певица отметила, что пока не может вернуться в свою квартиру, поэтому временно поживет у друзей.
Марину Хлебникову
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российскую певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, об этом сообщила артистка на своей странице в Instagram. Певица отметила, что пока не может вернуться в свою...
|
Архив (Разное)