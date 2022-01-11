Instagram разрешит менять местами посты в сетке профиля

Источник материала: ОНТ

Instagram работает над возможностью редактировать сетку профиля, меняя публикации местами. Об этом в Twitter сообщил разработчик Алессандро Палуцци.

Сейчас в Instagram публикации показываются в хронологическом порядке. По словам Палуцци, новая функция позволит менять порядок постов в настройках профиля. Также можно будет закреплять посты наверху своей сетки.

Разработчик также рассказал , что в Instagram можно будет добавлять в сторис новые стикеры с реакциями-эмодзи. Кроме того, пользователи смогут удалять учетные записи прямо из приложения.

Фото: twitter.com/alex193a

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