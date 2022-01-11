В Китае подготовили клип зимней Олимпиады-2022

Источник материала: ОНТ

«Вместе ради общего будущего!» Теперь это не только официальный девиз зимней Олимпиады-2022, но и название музыкальной эстафеты. Жители разных стран и континентов поддержали предложение вместе спеть песню, посвященную Играм в Пекине.

В музыкальном марафоне, объединившим спорт и музыку, приняли участие представители 10 стран. Среди них – российская фигуристка Евгения Медведева и казахстанский певец Димаш Кудайберген.

Сольные исполнения, детский хор, оркестр. В Пекине отдельные фрагменты соединили в единое целое – получилось яркое видео, которое задает олимпийское настроение.

Информация: телекомпания CGTN

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