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В США полицейские играли в Pokemon Go вместо задержания грабителей

11.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США полицейские играли в Pokemon Go вместо задержания грабителей

В США два офицера были уволены из полицейского управления Лос-Анджелеса за то, что они не стали реагировать на сообщение об ограблении и предпочли вместо этого поиграть в Pokemon Go. На историю обращает внимание Axios.

Офицеры Эрик Митчелл и Льюис Лозан были отстранены от службы еще в 2017 году. На прошлой неделе их апелляция на это решение была отклонена судом.

Запись видеорегистратора, сделанная почти пять лет назад, позволила установить, что полицейские находились в служебной машине и играли в Pokemon Go. В этот момент они получили вызов об ограблении. Митчелл и Лозано решили не выезжать на задержание преступников. Вместо этого стражи порядка отправились ловить покемонов – Тогетика и Снорлакса.

Сами офицеры не признали свою вину. Они заявили, что обсуждали Pokemon Go, но не играли в эту игру. Полицейские отметили, что начальство неверно истолковало записанный видеорегистратором разговор.

Суд не согласился с Митчеллом и Лозано. Нарушений в решении об увольнении полицейских не найдено. Жалоба экс-правоохранителей была отклонена.

Фото: Pixabay

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В США два офицера были уволены из полицейского управления Лос-Анджелеса за то, что они не стали реагировать на сообщение об ограблении и предпочли вместо этого...
 
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