Для маленьких иностранцев организовали белорусскую новогоднюю сказку

Источник материала: ОНТ

Новогодняя сказка международного значения! Семьи маленьких граждан Ирака, Ирана, Сирии и Украины когда-то вынужденно покинули свои государства и переехали в Беларусь.





И вот уже много лет наша страна для них – не просто убежище, а вторая родина.

Им помогают с жильем и работой, с воспитанием и обучением малышей. Поэтому эти дети уже считают и белорусские праздники своими.

Многие из них уже хорошо знают язык и культуру своей новой родины, поэтому общий язык с Дедом Морозом нашли сразу.

Юные переселенцы охотно участвовали в конкурсах: отгадывали загадки и рассказывали стихотворения. Поговорили о дружбе между людьми и мире на земле.

Подписывайтесь на нас в Telegram