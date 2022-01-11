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Для маленьких иностранцев организовали белорусскую новогоднюю сказку
Источник материала: ОНТ
Новогодняя сказка международного значения! Семьи маленьких граждан Ирака, Ирана, Сирии и Украины когда-то вынужденно покинули свои государства и переехали в Беларусь.
И вот уже много лет наша страна для них – не просто убежище, а вторая родина.
Им помогают с жильем и работой, с воспитанием и обучением малышей. Поэтому эти дети уже считают и белорусские праздники своими.
Многие из них уже хорошо знают язык и культуру своей новой родины, поэтому общий язык с Дедом Морозом нашли сразу.
Юные переселенцы охотно участвовали в конкурсах: отгадывали загадки и рассказывали стихотворения. Поговорили о дружбе между людьми и мире на земле.
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Новогодняя сказка международного значения! Семьи маленьких граждан Ирака, Ирана, Сирии и Украины когда-то вынужденно покинули свои государства и переехали в...
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