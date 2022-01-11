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Для маленьких иностранцев организовали белорусскую новогоднюю сказку

11.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Для маленьких иностранцев организовали белорусскую новогоднюю сказку

Новогодняя сказка международного значения! Семьи маленьких граждан Ирака, Ирана, Сирии и Украины когда-то вынужденно покинули свои государства и переехали в Беларусь.


И вот уже много лет наша страна для них – не просто убежище, а вторая родина.

Им помогают с жильем и работой, с воспитанием и обучением малышей. Поэтому эти дети уже считают и белорусские праздники своими.

Многие из них уже хорошо знают язык и культуру своей новой родины, поэтому общий язык с Дедом Морозом нашли сразу.

Юные переселенцы охотно участвовали в конкурсах: отгадывали загадки и рассказывали стихотворения. Поговорили о дружбе между людьми и мире на земле.

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Новогодняя сказка международного значения! Семьи маленьких граждан Ирака, Ирана, Сирии и Украины когда-то вынужденно покинули свои государства и переехали в...
 
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