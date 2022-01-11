Премии «За духовное возрождение» и специальные премии Президента вручают на сцене Дворца Республики

Источник материала: ОНТ

Традиция, которая связывает прошлое и настоящее. На сцене Дворца Республики вручают премии «За духовное возрождение» и специальные премии Президента. Ритуал, который имеет особый смысл и заставляет еще раз задуматься об историческом наследии и нашем будущем.

Торжественной церемонии вот уже четверть века. Она специально приурочена к Рождеству, ведь именно этот праздник, по словам Президента, символизирует все самое светлое и чистое в жизни, что нам пришлось защищать. Не имея прочных духовных опор, вряд ли белорусы сумели бы сохранить родной язык, культуру и вековые традиции, связавшие поколения, отметил Александр Лукашенко. И сегодня страна вновь вынуждена под внешним давлением отстаивать право на собственное мнение и курс развития.

И пусть сегодняшние лауреаты такие разные, цель у них одна – трудиться на благо родной страны. Премий «За духовное возрождение» – пять. Ими отмечены те, кто сохранял и приумножал национальное достояние и культуру, прививал молодежи любовь к Родине, как, например, Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру» или Брестский центр дополнительного образования детей и молодежи. Признаны заслуги благотворительного фонда имени Алексея Талая. Высокой наградой отмечен личный вклад в укрепление духовных ценностей настоятеля столичного храма иконы Божией Матери «Всецарица» Кирилла Шолкова. Премия также присуждена общественному объединению «Патриоты Беларуси». Специальными премиями Президента (их девять) отмечены выдающиеся достижения деятелей искусства, культуры, журналистики, получившие общественное признание. В числе лауреатов – Национальный олимпийский комитет, который отмечен за организацию фестиваля «Вытокі». Поднимались на сцену сегодня и те, кто всю свою жизнь посвятил спорту. Дня них учреждена особая награда – премия «Белорусский спортивный Олимп».

Фото: БЕЛТА

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