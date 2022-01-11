|
Новогодняя сказка продолжается! В Гомеле поздравили детей беженцев, а в Гродно состоялся спектакль инклюзивного театра
Источник материала: ОНТГомеле поздравили детей беженцев, а в Гродно состоялся спектакль инклюзивного театра" class="one-news__figure-img">
Время исполнения желаний продолжается! Ёлки на праздничных утренниках зажигаются всё так же ярко. А под ними – подарки. Благотворительные акции и праздничные выступления проходят по всей Беларуси. Сегодня шумно и весело было в Гомеле, а в Гродно прошёл необычный спектакль.
В Гомеле новогодняя сказка – для маленьких граждан Ирака, Ирана, Сирии и Украины. Их семьи вынужденно покинули родные страны во время вооружённых конфликтов – убежищем стала Беларусь.
Приехали по программе ООН и попросили дополнительной защиты. В Гомеле каждой такой семье помогли с жильём, работой, лечением и оформлением документов. Местные власти и благотворительные организации сделали всё возможное для того, чтобы эти люди быстрее адаптировались.
Многие из них уже хорошо знают язык и культуру своей новой родины, поэтому общий язык с Дедом Морозом нашли сразу. Юные переселенцы охотно участвовали в конкурсах: отгадывали загадки и рассказывали стихотворения. Поговорили о дружбе между людьми и мире на земле.
В глазах этих детей – веселье и творческий огонек. Как все актеры, проблемы они привыкли оставлять за кулисами. Новогодний спектакль ребята из необычного театра «Анри» готовили несколько месяцев. В центре Красного Креста для детей-инвалидов – зрители и гости с подарками.
Карина – самый опытный актер. В инклюзивном театре – с его первого дня, считай, 6 лет. Сейчас девушке 20. Всю жизнь в инвалидном кресле из-за ДЦП, каждое движение – усилие, помощь нужна даже в бытовых мелочах. Но на сцене несколько раз в год, все хвори забыты. В этом театре играют семьями.
В ролях сказочных героев сегодня дети и их родители, а вот в роли волшебников, которые исполняют желания, – руководство области, организации города, много и неравнодушных гродненцев. Помимо сладостей, полезные подарки – разработаны и изготовлены индивидуально для каждого, по просьбам родителей и советам медиков.
Для актеров театра «Анри» и инвалидов Гродненского детского центра изготовили 40 эксклюзивных подарочных наборов. А всего по области волонтеры Красного Креста во время благотворительного марафона исполнили около 1000 желаний тех, кто больше всего нуждается в помощи.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодняя сказка продолжается! В Гомеле поздравили детей беженцев, а в Гродно состоялся спектакль инклюзивного театра
Время исполнения желаний продолжается! Ёлки на праздничных утренниках зажигаются всё так же ярко. А под ними – подарки. Благотворительные акции и праздничные...
|
Архив (Разное)