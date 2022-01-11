Новогодняя сказка продолжается! В Гомеле поздравили детей беженцев, а в Гродно состоялся спектакль инклюзивного театра

Источник материала: ОНТ

Гомеле поздравили детей беженцев, а в Гродно состоялся спектакль инклюзивного театра" class="one-news__figure-img">

Время исполнения желаний продолжается! Ёлки на праздничных утренниках зажигаются всё так же ярко. А под ними – подарки. Благотворительные акции и праздничные выступления проходят по всей Беларуси. Сегодня шумно и весело было в Гомеле, а в Гродно прошёл необычный спектакль.

В Гомеле новогодняя сказка – для маленьких граждан Ирака, Ирана, Сирии и Украины. Их семьи вынужденно покинули родные страны во время вооружённых конфликтов – убежищем стала Беларусь.

Альджасим Люджайн, гражданка Ирака: «Это весело, и ёлку украшаешь со своими родственниками. А ещё есть оливье».

Мохамад Ахмад, гражданин Сирии: «Ещё в снежки можно поиграть, покататься на санках. В Сирии нет снега, и там почти никто не празднует, там только подарки люди могут давать друг другу. Я не понял, почему многие Деды Морозы не толстые, а худые».

Приехали по программе ООН и попросили дополнительной защиты. В Гомеле каждой такой семье помогли с жильём, работой, лечением и оформлением документов. Местные власти и благотворительные организации сделали всё возможное для того, чтобы эти люди быстрее адаптировались.

Артём Карпенко, начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста: «Дети достаточно успешно ходят в наши детские учреждения, то есть они контактируют с нашими детьми. Это действительно успешная адаптация, и Беларусь для них стала – для кого-то вторым, а для кого-то, возможно, и первым домом».

Многие из них уже хорошо знают язык и культуру своей новой родины, поэтому общий язык с Дедом Морозом нашли сразу. Юные переселенцы охотно участвовали в конкурсах: отгадывали загадки и рассказывали стихотворения. Поговорили о дружбе между людьми и мире на земле.

Марьям Хейдарипор, гражданка Ирана: «Было немного страшно, когда ехали в неизвестность. Но теперь мы снова счастливы – наши дети больше не говорят о войне, у них появилось детство».

В глазах этих детей – веселье и творческий огонек. Как все актеры, проблемы они привыкли оставлять за кулисами. Новогодний спектакль ребята из необычного театра «Анри» готовили несколько месяцев. В центре Красного Креста для детей-инвалидов – зрители и гости с подарками.

Карина Насытко, актер инклюзивного театра «Анри»: «Я играю роль Ягуньи, внучки Бабы Яги, у нас все персонажи современные. Я рада, что наши постановки приносят радость не только нам, но и нашим зрителям, что мы можем участвовать, делиться своими талантами и раскрывать таланты других ребят».

Карина – самый опытный актер. В инклюзивном театре – с его первого дня, считай, 6 лет. Сейчас девушке 20. Всю жизнь в инвалидном кресле из-за ДЦП, каждое движение – усилие, помощь нужна даже в бытовых мелочах. Но на сцене несколько раз в год, все хвори забыты. В этом театре играют семьями.

Ирина Насытко, актер инклюзивного театра «Анри»: «Поначалу нам, конечно, было страшно участвовать в театрах, потому что все время дома сидели. Выходить на люди, конечно, немножко нам сложно было, но потом одна мама начала разговаривать, вторая мама начала разговаривать – и стала такая семейная обстановка. Мы как-то стали родными душами, и настолько мы как-то стали входить в наши роли, что я иду в магазин и повторяю слова Бабы Яги».

В ролях сказочных героев сегодня дети и их родители, а вот в роли волшебников, которые исполняют желания, – руководство области, организации города, много и неравнодушных гродненцев. Помимо сладостей, полезные подарки – разработаны и изготовлены индивидуально для каждого, по просьбам родителей и советам медиков.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: «Мы привезли подарки для наших деток, у которых есть проблемы со здоровьем, с опорно-двигательным аппаратом. Привезли специальные подушечки, подголовники и такие подпяточники, наполненные гречкой, для того, чтобы те детки, у которых есть проблемы со здоровьем, могли себя комфортно чувствовать. С медицинской точки зрения, это очень нужная вещь».

Для актеров театра «Анри» и инвалидов Гродненского детского центра изготовили 40 эксклюзивных подарочных наборов. А всего по области волонтеры Красного Креста во время благотворительного марафона исполнили около 1000 желаний тех, кто больше всего нуждается в помощи.

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