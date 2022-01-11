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Найденный в реке и спровоцировавший расследование череп оказался 1400-летним
Источник материала: ОНТ
В деревне Стерминстер-Маршалл (графство Дорсет, Великобритания) подросток-кладоискатель наткнулся в реке Стаур на человеческий череп. Находка спровоцировала полицейское расследование. Как
Череп нашел 15-летний Том Рид. Сначала подросток решил, что нашел ботинок, но после понял, что перед ним фрагмент человеческого черепа. Мальчик рассказал о находке матери. В свою очередь, женщина сообщила об останках коронеру графства.
На место прибыли правоохранители. Полиция две недели вела расследование, в реке были проведены поисковые работы с водолазами. После этого череп был направлен на экспертизу. Радиоуглеродный анализ показал, что череп принадлежит человеку, жившему в раннем Англо-Саксонском периоде между 450 и 600 годами нашей эры.
Полицейские отказались от дальнейшего расследования. Череп выставят в музее Дорсета в городе Дорчестер.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В деревне Стерминстер-Маршалл (графство Дорсет, Великобритания) подросток-кладоискатель наткнулся в реке Стаур на человеческий череп. Находка спровоцировала...
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