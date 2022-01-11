Обстановка в Казахстане: поиск и ликвидация особо опасных преступников продолжается. Репортаж с места событий

Источник материала: ОНТ

В Казахстане 164 погибших. Эта рана не заживет никогда. Несмотря на относительное спокойствие, поиск и ликвидация особо опасных преступников в стране продолжается. Они скрываются в окрестностях Алматы. Только накануне там нашли и изъяли около 5000 боеприпасов. Съемочная группа ОНТ работает в Казахстане – корреспонденты прибыли туда вместе с миротворцами.

Практически пустой город, кордоны полиции. И нет, это не фильм про фантастическое будущее. Это Казахстан в наши дни. И пусть здесь уже сутки нет выстрелов, после вооруженного мятежа, но люди по-прежнему напуганы.

Сотни пострадавших, десятки погибших – и эти цифры все время обновляются. Полицейские, военные, да и просто местные жители, которые хотели мирной жизни. Но за них решили иначе. И эти истории не могут оставить равнодушным. Ведь в чем виновата 4-летняя девочка, которую застрелили в машине, или молодой 19-летний срочник, которого террористы убили.

Религиозные фанатики, мародеры, наемные боевики – ведь именно эти люди захотели войны на улицах Казахстана. В экипировке, со знанием дела и практически без души – они отстреливали людей, несмотря на пол, возраст, не выдвигая никаких требований. Так в Алматы прошла почти неделя. Но справиться в одиночку – было не под силу. На помощь - силы ОДКБ.

Белорусы, россияне, киргизы и все участники коллективного договора. Буквально через сутки спецрейсы один за одним начали приземляться на казахской земле. Контингент разный, но задача одна – обеспечить мир и порядок. Ведь миссия миротворческая. И белорусы здесь на передовом рубеже.

Этот пункт охраны по праву считается передовым рубежом. Ведь здесь буквально в сотне метрах находится радиолокационный комплекс. А это еще один стратегический объект на военном аэродроме в Жетегене. И его охрану доверили именно белорусским миротворцам.

И пока в городе налаживается жизнь, здесь по-прежнему стрельба не прекращается. Белорусская сторона взяла под охрану ключевые объекты региона. Аэропорт, склад арсенала – и здесь нет права на ошибку.

Проверка документов и пропуск на военную базу. Дежурить приходится круглосуточно. Это еще один пункт пропуска, только уже совместный с казахами. И здесь друг друга понимают, ведь справиться с врагом можно только сообща. И общий язык уже найден.

И пока в городе ситуация возвращается в привычное русло: уже заработали магазины, рынки, возобновили жд-сообщение – работа военных не прекращается. Ведь наемные боевики и террористы хоть и вытеснены из города, однако по-прежнему готовят очередные вооруженные мятежи. И этому должны противостоять коллективные силы. Чтобы люди могли жить спокойно в своей стране. И не погибать под пулями на улице.

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