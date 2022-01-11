Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» и специальные премии. Кто эти лауреаты и что сделали для Беларуси? Все подробности церемонии

Источник материала: ОНТ

О духовной опоре и том, что нас объединяет. Сегодня Президент вручил премии «За духовное возрождение», специальные премии деятелям культуры и искусства, а также спортсменам, которым покорился «Белорусский спортивный Олимп». Каждый год в рождественские праздники проходит одна из самых добрых в президентском календаре церемония. Она задумывалась как своеобразный ответ насаждаемым извне западным ценностям. И вот уже четверть века традиция живет. За это время белорусы смогли не только отстоять независимость, но и сохранить свое достоинство и чистоту души. И это Александр Лукашенко называет главным. Так что отличает белорусов? И для кого дарить надежду стало не просто профессией, а призванием?

Он ведет нас в свой будущий храм. Весь в строительных лесах, но уже с импровизированной алтарной зоной. Прошло четыре года, и сколько еще впереди! Но улыбка не сходит с лица настоятеля. В его мечтах звон колоколов будет слышен всем прихожанам, даже когда те дома.

Протоирей Кирилл Шолков, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица»: «Для меня очень важно, чтобы это была народная стройка, тогда этот храм нужен, тогда храм для людей, и в нем будет хорошо молиться. А что такое молитва? Когда человек трудится, кладет кирпичик, он тоже молится. Тут уже люди молятся. Это уже место намоленное».

Ловко лавируя между этажами, отец Кирилл рассказывает, как храм строят всем миром. Жертвуют кто сколько может, так и закладывают кирпичик в основание собственной веры.

Для отца Кирилла это, конечно, дело всей жизни. Музыкант с консерваторским образованием, рукоположен только в 33. Сам митрополит Филарет направил его на работу с онкологическими больными. И сегодня они вместе создают дом своей веры.

Протоирей Кирилл Шолков, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица»: «Наш приход связан с онкопациентами и, может, кто-то не доживет, может, я не доживу до того, как будут звонить колокола. Но этот путь – это важно для нас. Он объединяет людей, он дает людям надежду».

Новый храм придет на смену вот этой маленькой деревянной церкви, на месте которой по плану должна пройти дорога. Так бывает. А пока, пусть и в довольно аскетичной обстановке, хранится икона, чьим именем назван сам приход – Божией Матери «Всецарица». Здесь верят, что лик со святой горы Афон помогает справиться с онкологией.

Протоирей Кирилл Шолков, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица»: «Важно очень дать человеку выговориться. Часто человек не может выговориться ни со своими близкими, ни с врачами, потому что у врачей мало времени, им главное медицинское. А вот выговориться он не может. И самое для меня важное на службе ты можешь остановиться. Лечение, домашние заботы, семья, а тут ты пришел на службу стал и общаешься с Богом. Хотя бы стоишь – не бежишь».

В том, что кто-то сочтет приговором, иные разглядят начало новой жизни. Он видит, как люди многое переосмысливают, и старается им в этом помочь. Хоть за годы служения – и людям, и Богу – отец Кирилл понял: мы и сами знаем все ответы.

Протоирей Кирилл Шолков, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица»: «Делать операцию или не делать. У человека уже есть решение. Он приходит просто за поддержкой, за пониманием. И искренне можно дать человеку надежду и понимание».

А еще он возглавляет социальное служение Белорусской православной церкви. Помощь самая что ни на есть земная и самые разные благотворительные проекты. Кажется, этим и должен заниматься человек, который так искренне улыбается жизни.

И когда дарить надежду, как не в Рождество. Вручение премий приурочено к этому празднику неспроста. Президент пустится в воспоминания и несмотря на то, что говорить сегодня сложно, объяснит, зачем вообще все это было нужно – четверть века назад и сейчас.

Да, важно, развивать экономику, да, нужен прочный социальный фундамент, и да, независимость Беларуси дорого стоила, но Александр Лукашенко скажет: даже не это главное. Вот такой поворот! По мнению Президента, белорусы смогли сохранить нечто большее.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы сохранили себя, менталитет, достоинство и чистую душу белорусского народа. (...) Сложить воедино все страниц нашей непростой истории: и героические, и трагические».

А ведь они так тесно переплетены. И этому есть живое подтверждение. Алексей Талай – еще один обладатель премии «За духовное возрождение» – бизнесмен, отец, мотиватор, глава благотворительного фонда, который помогает детям, пострадавшим от боевых действий. Он – пример силы духа, которую не подорвать и миной. Его называли последней жертвой Второй мировой, а теперь считают спикером вдохновения.

Следы той страшной войны и спустя восемь десятилетий ищут и находят поисковики из Могилевского клуба «Виккру». От латинского «победа, завоеванная кровью». Из-под толстого слоя земли они раскапывают, по сути, не медальоны и не фрагменты техники, а судьбы. И сколько еще тайн о Великой Отечественной похоронено в белорусских лесах!

Чтобы помнили! Под таким девизом работает и Центр дополнительного образования детей и молодежи Бреста – еще один лауреат премии «За духовное возрождение». Вот уже полвека в любую погоду совсем молодые люди заступают на вахту памяти. Вечный огонь у Брестской крепости не убережет от колючего ветра и мороза, но точно согреет их души.

Любовь к родине не на словах, а на деле – это еще об одних «Патриотах Беларуси». Кто-то скажет: им дома не сидится, и будет прав. Тому, чтобы о судьбе страны рассуждать у телевизора, они предпочли пыль дорог и чувство локтя. Мы ведь все так или иначе ищем единомышленников. И кому-то повезло их найти.

И еще девять специальных премий Президента деятелям культуры и искусства. На одной сцене тот, для кого слово – оружие, и тот, чей голос точно услышишь за версту (не зря ведь его фамилия Громов), а кто-то предпочитает язык тела. Александр Лукашенко отмечает искусство как больших, так и малых форм: президентский оркестр и рядом мастер гончарного ремесла и белорусской вытинанки. А ведь это и есть наши вытокі. Фестиваль под таким названием в прошлом году мотивировал сотни тысяч белорусов узнать больше о себе и своем крае, приобщиться к культуре и спорту. Бобруйск и Лида, Кобрин и Мозырь, Орша и Солигорск. Национальный олимпийский комитет приглашает. И делает это ярко.

Традиционно Президент награждает и тех, кому покорился спортивный Олимп. Быстрее – пловец Игорь Бокий, выше – мама белорусских гимнасток Ирина Лепарская, ну а сильнее – тренер по вольной борьбе Артур Зайцев. Да, их достижения разные. Но кто-то сверху точно помогает всем. Ведь свет есть в каждом. А вот озарить им других получается не у всех.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram