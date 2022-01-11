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Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» и специальные премии. Кто эти лауреаты и что сделали для Беларуси? Все подробности церемонии
Источник материала: ОНТ
О духовной опоре и том, что нас объединяет. Сегодня Президент
Он ведет нас в свой будущий храм. Весь в строительных лесах, но уже с импровизированной алтарной зоной. Прошло четыре года, и сколько еще впереди! Но улыбка не сходит с лица настоятеля. В его мечтах звон колоколов будет слышен всем прихожанам, даже когда те дома.
Ловко лавируя между этажами, отец Кирилл рассказывает, как храм строят всем миром. Жертвуют кто сколько может, так и закладывают кирпичик в основание собственной веры.
Для отца Кирилла это, конечно, дело всей жизни. Музыкант с консерваторским образованием, рукоположен только в 33. Сам митрополит Филарет направил его на работу с онкологическими больными. И сегодня они вместе создают дом своей веры.
Новый храм придет на смену вот этой маленькой деревянной церкви, на месте которой по плану должна пройти дорога. Так бывает. А пока, пусть и в довольно аскетичной обстановке, хранится икона, чьим именем назван сам приход – Божией Матери «Всецарица». Здесь верят, что лик со святой горы Афон помогает справиться с онкологией.
В том, что кто-то сочтет приговором, иные разглядят начало новой жизни. Он видит, как люди многое переосмысливают, и старается им в этом помочь. Хоть за годы служения – и людям, и Богу – отец Кирилл понял: мы и сами знаем все ответы.
А еще он возглавляет социальное служение Белорусской православной церкви. Помощь самая что ни на есть земная и самые разные благотворительные проекты. Кажется, этим и должен заниматься человек, который так искренне улыбается жизни.
И когда дарить надежду, как не в Рождество. Вручение премий приурочено к этому празднику неспроста. Президент пустится в воспоминания и несмотря на то, что говорить сегодня сложно, объяснит, зачем вообще все это было нужно – четверть века назад и сейчас.
Да, важно, развивать экономику, да, нужен прочный социальный фундамент, и да, независимость Беларуси дорого стоила, но Александр Лукашенко скажет: даже не это главное. Вот такой поворот! По мнению Президента, белорусы смогли сохранить нечто большее.
А ведь они так тесно переплетены. И этому есть живое подтверждение. Алексей Талай – еще один обладатель премии «За духовное возрождение» – бизнесмен, отец, мотиватор, глава благотворительного фонда, который помогает детям, пострадавшим от боевых действий. Он – пример силы духа, которую не подорвать и миной. Его называли последней жертвой Второй мировой, а теперь считают спикером вдохновения.
Следы той страшной войны и спустя восемь десятилетий ищут и находят поисковики из Могилевского клуба «Виккру». От латинского «победа, завоеванная кровью». Из-под толстого слоя земли они раскапывают, по сути, не медальоны и не фрагменты техники, а судьбы. И сколько еще тайн о Великой Отечественной похоронено в белорусских лесах!
Чтобы помнили! Под таким девизом работает и Центр дополнительного образования детей и молодежи Бреста – еще один лауреат премии «За духовное возрождение». Вот уже полвека в любую погоду совсем молодые люди заступают на вахту памяти. Вечный огонь у Брестской крепости не убережет от колючего ветра и мороза, но точно согреет их души.
Любовь к родине не на словах, а на деле – это еще об одних «Патриотах Беларуси». Кто-то скажет: им дома не сидится, и будет прав. Тому, чтобы о судьбе страны рассуждать у телевизора, они предпочли пыль дорог и чувство локтя. Мы ведь все так или иначе ищем единомышленников. И кому-то повезло их найти.
И еще девять специальных премий Президента деятелям культуры и искусства. На одной сцене тот, для кого слово – оружие, и тот, чей голос точно услышишь за версту (не зря ведь его фамилия Громов), а кто-то предпочитает язык тела. Александр Лукашенко отмечает искусство как больших, так и малых форм: президентский оркестр и рядом мастер гончарного ремесла и белорусской вытинанки. А ведь это и есть наши вытокі. Фестиваль под таким названием в прошлом году мотивировал сотни тысяч белорусов узнать больше о себе и своем крае, приобщиться к культуре и спорту. Бобруйск и Лида, Кобрин и Мозырь, Орша и Солигорск. Национальный олимпийский комитет приглашает. И делает это ярко.
Традиционно Президент награждает и тех, кому покорился спортивный Олимп. Быстрее – пловец Игорь Бокий, выше – мама белорусских гимнасток Ирина Лепарская, ну а сильнее – тренер по вольной борьбе Артур Зайцев. Да, их достижения разные. Но кто-то сверху точно помогает всем. Ведь свет есть в каждом. А вот озарить им других получается не у всех.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» и специальные премии. Кто эти лауреаты и что сделали для Беларуси? Все подробности церемонии
О духовной опоре и том, что нас объединяет. Сегодня Президент вручил премии «За духовное возрождение», специальные премии деятелям культуры и искусства, а также...
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