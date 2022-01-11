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«Посудомойки не относятся к категории «самого святого»: Песков прокомментировал угрозы новых санкций США
Источник материала: ОНТ
Озвучиваемые в США угрозы новых антироссийских санкций можно сравнить со своеобразной артподготовкой перед консультациями по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков,
Ранее американские СМИ публиковали материалы о том, что в США готовят новые антироссийские санкции, которые в том числе могут коснуться поставок смартфонов, телевизоров, игровых консолей, бытовой техники.
Дмитрий Песков ответил на вопрос, удастся ли России пережить подобные санкции, если их введут.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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«Посудомойки не относятся к категории «самого святого»: Песков прокомментировал угрозы новых санкций США
Озвучиваемые в США угрозы новых антироссийских санкций можно сравнить со своеобразной артподготовкой перед консультациями по гарантиям безопасности. Об этом...
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