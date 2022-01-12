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Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц
Источник материала: ОНТ
В Ливерпуле (Великобритания) студентка Жасмин Дьюхерт временно лишилась зрения после неудачной процедуры наращивания ресниц. Об этом
18-летняя девушка рассказала, что с самого начала процедура пошла не по плану. Результат получался не таким, как ей хотелось. Кроме того, косметолог во время манипуляций случайно склеила ее нижние и верхние ресницы.
Через несколько дней состояние Жасмин ухудшилось.
Причиной оказалась вызванная клеем сильная аллергическая реакция. Со временем состояние студентки улучшилось, но большую часть своих ресниц девушка потеряла.
В прошлом Жасмин уже наращивала ресницы, и такая проблема у нее возникла впервые. По мнению Дьюхерт, причина неприятного инцидента заключается в том, что косметолог не использовала патч-тест – аппликационный тест для выявления контактного аллергическoго воспаления кожи.
Фото: instagram.com/jasminedewhurst
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В Ливерпуле (Великобритания) студентка Жасмин Дьюхерт временно лишилась зрения после неудачной процедуры наращивания ресниц. Об этом информирует Daily Mail. 18-летняя...
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