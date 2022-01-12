В честь Греты Тунберг назвали новый вид панамских лягушек

Источник материала: ОНТ

В честь экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид лягушек. Об этом информирует «Газета.ру» со ссылкой на журнал ZooKeys.

Лягушка получила именование Pristimantis gretathunbergae, она живет на территории Панамы. Этот вид земноводных был обнаружен на окруженной тропическими лесами горе Чуканти.

Имя Греты Тунберг было присвоено лягушке по результатам аукциона, который провела природоохранная организация Rainforest Trust. Вырученные деньги будут направлены на сохранение находящихся под угрозой видов.

Фото: Mebert et al/ZooKeys

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