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Белорусские биатлонисты готовятся к выступлению на 6-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге
Источник материала: ОНТ
Белорусские биатлонисты готовятся к выступлению на 6-м этапе Кубка мира, который стартует в немецком Рупольдинге.
12 января пройдет спринтерская гонка у женщин. Под третьим стартовым номером заявлена Анна Сола. Но ее участие в спринте по-прежнему под вопросом из-за перенесенной простуды. Также нашу команду представят Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, а также Алина Пильчук. Начало спринта в 16:30. На этапе Кубка мира в Рупольдинге также пройдут гонки преследования и эстафеты.
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Белорусские биатлонисты готовятся к выступлению на 6-м этапе Кубка мира, который стартует в немецком Рупольдинге. 12 января пройдет спринтерская гонка у женщин. Под...
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