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Белорусские биатлонисты готовятся к выступлению на 6-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге

12.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонисты готовятся к выступлению на 6-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге

Белорусские биатлонисты готовятся к выступлению на 6-м этапе Кубка мира, который стартует в немецком Рупольдинге.

12 января пройдет спринтерская гонка у женщин. Под третьим стартовым номером заявлена Анна Сола. Но ее участие в спринте по-прежнему под вопросом из-за перенесенной простуды. Также нашу команду представят Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, а также Алина Пильчук. Начало спринта в 16:30. На этапе Кубка мира в Рупольдинге также пройдут гонки преследования и эстафеты.

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Белорусские биатлонисты готовятся к выступлению на 6-м этапе Кубка мира, который стартует в немецком Рупольдинге. 12 января пройдет спринтерская гонка у женщин. Под...
 
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