|
В аварии под Житковичами погиб пассажир микроавтобуса
Источник материала: ОНТ
В результате ДТП на 10-м километре дороги Житковичи – Давид Городок – граница Украины погиб 50-летний мужчина,
Авария произошла днем 11 января. Ford Transit под управлением 47-летнего мужчины столкнулся с грузовиком МАЗ, который двигался в попутном направлении.
50-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте ДТП, водитель госпитализирован.
ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров, а также соблюдать увеличенную дистанцию.
ФОТО: скриншот видео МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП на 10-м километре дороги Житковичи – Давид Городок – граница Украины погиб 50-летний мужчина, сообщили в МВД Беларуси. Авария произошла днем 11...
|
Архив (Разное)