В аварии под Житковичами погиб пассажир микроавтобуса

Источник материала: ОНТ

В результате ДТП на 10-м километре дороги Житковичи – Давид Городок – граница Украины погиб 50-летний мужчина, сообщили в МВД Беларуси.

Авария произошла днем 11 января. Ford Transit под управлением 47-летнего мужчины столкнулся с грузовиком МАЗ, который двигался в попутном направлении.

50-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте ДТП, водитель госпитализирован.

ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров, а также соблюдать увеличенную дистанцию.

ФОТО: скриншот видео МВД

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