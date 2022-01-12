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В аварии под Житковичами погиб пассажир микроавтобуса

12.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В аварии под Житковичами погиб пассажир микроавтобуса

В результате ДТП на 10-м километре дороги Житковичи – Давид Городок – граница Украины погиб 50-летний мужчина, сообщили в МВД Беларуси. 

Авария произошла днем 11 января. Ford Transit под управлением 47-летнего мужчины столкнулся с грузовиком МАЗ, который двигался в попутном направлении.

50-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте ДТП, водитель госпитализирован.

ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров, а также соблюдать увеличенную дистанцию. 

ФОТО: скриншот видео МВД

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В результате ДТП на 10-м километре дороги Житковичи – Давид Городок – граница Украины погиб 50-летний мужчина, сообщили в МВД Беларуси.  Авария произошла днем 11...
 
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