В Минске столкнулись BMW и милицейский автомобиль

Источник материала: ОНТ

Минске столкнулись BMW и милицейский автомобиль" class="one-news__figure-img">

11 января в Минске на улице Нестерова произошла авария с участием автомобиля BMW и милицейской машины. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным сведениям, в результате столкновения автомобиля оперативного назначения и легковушки «БМВ» никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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