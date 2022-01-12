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В Минске столкнулись BMW и милицейский автомобиль
Источник материала: ОНТМинске столкнулись BMW и милицейский автомобиль" class="one-news__figure-img">
11 января в Минске на улице Нестерова произошла авария с участием автомобиля BMW и милицейской машины. Об этом
По предварительным сведениям, в результате столкновения автомобиля оперативного назначения и легковушки «БМВ» никто не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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11 января в Минске на улице Нестерова произошла авария с участием автомобиля BMW и милицейской машины. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
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