Скандал с самолетом Ryanair, который вынужденно сел в Минске: почему ИКАО не публикует свой отчет? Фейки, разоблачения и новые подробности в фильме ОНТ

Источник материала: ОНТ

Новые подробности скандала с бортом Ryanair, который вынужденно сел в Минске. Почему Международная организация по гражданской авиации никак не может опубликовать свой отчет? И что (или кто) этому мешает? Ответы на эти и другие вопросы, фейки, разоблачения и новые подробности смотрите в расследовании «Тайны рейса "Афины – Вильнюс"». Белорусская правда и зарубежная ложь.





Когда тема перестает быть актуальной, всегда появляются «новые шокирующие подробности». Авторы ролика – сотрудники польской спецслужбы. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego подчиняется напрямую премьер-министру Моравецкому, который обеспечивает контроль за работой ABW – польской разведке и контрразведке. Голос на польском представляет Олега Голегова. Авиадиспетчера, который вел диалог с экипажем Ryanair. Голос сразу же добавляет: Голегов работал вместе с сотрудниками белорусских спецслужб. Забегая вперед, скажем, что все это – вранье и монтаж. Но обо всем по порядку.

«Монтажеры» из ABW приводят некие отрезки переговоров в качестве доказательств. Вот они.

Не кажется странным, что речь диспетчера Голегова в самолете слышна лучше, чем речь пилота? Это просто аргумент. Доказательство вранья ABW теперь. Следующая фраза. Пилот спрашивает, какой код опасности, «красный или желтый». Слышно, что диспетчер советуется. И называет красный код. Человека, с которым советуется Голегов, называют офицером белорусских спецслужб. Да и сама запись вызывает вопросы. Уже известно, что это монтаж. Да, действительно, голос диспетчера Голегова. Такой человек действительно работал в «Белаэронавигации». И действительно он в тот день был на смене и сопровождал борт Ryanair. Сообщение о бомбе, которое в двух письмах поступило в Национальный аэропорт, не подтвердилось, и ситуацию рассматривают как «заведомо ложное сообщение о минировании», расследуется уголовное дело.

Андрей Мотолько, заместитель начальника управления Следственного комитета по городу Минску: «Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. Согласно заключению экспертов Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм. Что указывает о признаках модификации и цифровой обработки звукозаписи».

Что это значит? А то, что взяли аудиозапись, что-то вырезали, что-то добавили, что-то замедлили и наложили разные фильтры. Обычная подтасовка. Мы нашли того самого человека, с которым советуется Голегов. Это руководитель полетов на смене, в которую работал диспетчер. Евгений Цыганов подключился к работе Голегова, когда возникла нештатная ситуация.

– Вы узнали голос?

Евгений Цыганов, руководитель полетов Минского районного диспетчерского центра: «Это мой голос. Экипаж много запрашивал информации. Диспетчер мог и не знать. Я вмешивался, зная свои документы. И принимал решения я. Окончательное решение за мной. Интересовались названием аэродрома, частотой авиакомпании. При принятии решения экипаж запросил, какой код у ситуации. Я сказал, что код красный. Я находился там, как руководитель полетов и старший диспетчер мой. 5 человек были на небольшом расстоянии».

Польская спецслужба называет руководителя полетами Евгения Цыганова сотрудником белорусского КГБ. И это дезинформация.

– Вы агент КГБ?

Евгений Цыганов, руководитель полетов Минского районного диспетчерского центра: «Это смешно, конечно. Я закончил наш колледж авиации. И с 2000 года работаю в "Белаэронавигации"».

Дезинформацию польской спецслужбы о якобы зафиксированных переговорах с участием сотрудника белорусской спецслужбы подхватили разные информационные ресурсы. Преимущественно экстремистские и которые находятся под контролем польского правительства. Моравецкого. Которому и польская ABW подчиняется. Ничего удивительного. Даже написали, что тот самый диспетчер решил сбежать из Беларуси. И пересек польскую границу вместе с мигрантами с Ближнего Востока. А это ложь. Олег Голегов просто поехал в запланированный отпуск. Вот его заявление, оно хранится в отделе кадров «Белаэронавигации». После вылета в Тбилиси с ним стали приключаться странные истории. Стоит ли говорить, что из отпуска он не вернулся. Вот он, тот самый диспетчер.

Голегов Олег Иванович, в 1979 году родился в Тбилиси, гражданин Грузии, в Беларуси имеет вид на жительство. С 2008 года проживал в Минске, работал на предприятии «Белаэронавигация». Мать проживает в Тбилиси, сестра тоже проживает в Тбилиси по улице Асатиана вместе с матерью.

К маме и сестре, в отчий дом, а не в Польшу, как утверждают польские спецслужбы, выехал Голегов. На работе он характеризуется только положительно. Специалист высокого класса. Человек просто с семьей уехал в отпуск в Тбилиси. Прилетев туда, стал очень уязвим, в том числе и для польской разведки. И эти кадры из Национального аэропорта тому подтверждение. Кадры системы видеонаблюдения. Улетал в Тбилиси. С семьей. Веселый и довольный. Человек в черной кепке. Что произошло после посадки самолета в Тбилиси – неизвестно. Где сейчас гражданин Грузии Олег Голегов – тоже. Жив ли, на свободе или в тайной тюрьме в одной из сопредельных стран. Очевидно, что сейчас он если что-то и говорит, то только то, что ему велят. В американской прессе еще до публикации польскими спецслужбами своего ролика Голегова назвали «перебежчиком, который помогает создать обвинения против Беларуси».

Еще одна дезинформация, которую упорно повторяют в Польше. Якобы самолет был посажен принудительно. И ему угрожал истребитель. Но боевой самолет был на расстоянии более 170 км. И о его существовании в кабине Ryanair не могли знать. Телеканал ОНТ подробно рассказал об этом в фильме «Рейс Ryanair «Афины – Вильнюс»: разбор полета» и объяснил, что такое перехват.

Ничего этого не было. Боевой самолет был, еще раз, в 170 км. А решение о посадке в Минске пилот Ryanair принял самостоятельно.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Решения на борту воздушного судна принимаются командиром. Во-вторых, если бы было принуждение, то это четко было бы в радиообмене. Аудиозапись была предоставлена. Пилот должен был следовать на ближайший аэродром. В данном случае ближайшим был Вильнюс. Почему полетел пилот в Минск, надо спросить самого пилота. И попросить диспетчерскую службу Вильнюса».

Но записей переговоров самолет-Вильнюс и самолет-руководство компании Ryanair нет. Между тем сам рейс выполнялся не так, как обычно. Пилот не собирался в Вильнюс.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «В стандартной ситуации борт, проходя траверс Барановичи, начинает сбрасывать скорость и высоту. И в нормальной конфигурации зайти на посадку в Вильнюсе. До этого он связался с Вильнюсом. После этого разговора борт не снижается, сохраняет высоту-скорость. Оставалось меньше 2 мин. до границы. Вместо этого он делает вираж и решает идти в Минск. Ответить может только радиосвязь».

Врут, что в Беларуси могли знать, что этим рейсом летит разыскиваемый в Беларуси Роман Протасевич.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Это самая прямая ложь. Списки пассажиров находятся только на двух концах. В аэропорту отправления и аэропорту прибытия. Буквально сразу глава Ryanair стал утверждать, что на борту были сотрудники КГБ. После того, как было опубликовано с ними интервью, с этими людьми, этот фейк был разбит. Вместе с тем, какие-то информационные каналы утверждали, что была какая-то слежка. Знать о том, кто на борту, мы не могли».

Но при этом самолет еще находился в воздухе, а различные информационные ресурсы, контролируемые польским правительством, уже трубили вовсю, что Протасевич задержан в Минске. Информация о том, что за Протасевичем следили в Греции и на борту, – не подтвердилась. Это был вброс дезинформации.

Очень много вопросов к пилоту Ryanair. Он сделал все, чтобы запись его переговоров с диспетчером в Вильнюсе не сохранилась. Это особенность аппаратуры, которая заново перезаписывает параметры каждые два часа. И где сам пилот? Где его показания?

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Самописец сохраняет только 2 часа запись. В 20:48 он только взлетел. То время, что нас интересует, стерто. На одной из встреч с группой ИКАО Польша заявила, что самолет был в эксплуатации, они не сохранили эти записи».

И другой лжи много. Например, о том, что пилоту не дали связаться с представителями своей авиакомпании. Это опровергнуто. Была отдельная частота. Были звонки.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Это на самом деле вранье. Буквально еще борт был в воздухе, были звонки. Есть телефоны, имена специалистов, что связывались с диспетчерами, со специалистами».

Врут и про количество писем, полученных в Национальном аэропорту с сообщением о минировании. Напомним, они пришли с почтового сервера, расположенного в Западной Европе.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Было два письма. Они были идентифицированы. Информация была доведена до специалистов».

И про то, что к посадке имеют отношения диспетчеры, работающие на вышке аэропорта, – ложь. Специалисты, регулирующие воздушное движение, в том числе и Олег Голегов, работали в пункте управления в микрорайоне Сокол.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Незнание специфики. Люди, которые делают эти вбросы, мало понимают в белорусской авиации и в авиапроцессах вообще».

Очень много вопросов. И совсем нет ответов. Беларусь обжаловала в Международную организацию по авиации принятые и притянутые за уши к этой истории запреты. Фактически по национальному признаку. И сама первая потребовала расследования инцидента. Отчет по этому случаю задерживают.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Сроки опубликования окончательного отчета сдвигают. И им необходимо сделать вбросы, чтобы разбирались в записях. Это, повторюсь, чтобы оправдать беззаконие. Все международные законы и правила ставятся в Европе ни на грош».

Ожидается, что отчет эксперты ИКАО представят на следующей сессии. Она начнется в январе и продлится до марта. Но, возможно, перед этим появится очередная ложь. Она так нужна, чтобы оправдать ограничительные меры. Ложь нужна, чтобы литовцы и поляки оправдали свои действия перед своими гражданами. Что будет за ложь, пока сложно сказать. Пока ждем, что пилот Ryanair – сотрудник белорусского КГБ. Кстати, до сих пор не ясно, почему нет ни его заявлений, ни ответов на вопросы.

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