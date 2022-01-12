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Скандал с самолетом Ryanair, который вынужденно сел в Минске: почему ИКАО не публикует свой отчет? Фейки, разоблачения и новые подробности в фильме ОНТ
Источник материала: ОНТ
Новые подробности скандала с бортом Ryanair, который вынужденно сел в Минске. Почему Международная организация по гражданской авиации никак не может опубликовать свой отчет? И что (или кто) этому мешает? Ответы на эти и другие вопросы, фейки, разоблачения и новые подробности смотрите в расследовании «Тайны рейса "Афины – Вильнюс"». Белорусская правда и зарубежная ложь.
Когда тема перестает быть актуальной, всегда появляются «новые шокирующие подробности». Авторы ролика – сотрудники польской спецслужбы. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego подчиняется напрямую премьер-министру Моравецкому, который обеспечивает контроль за работой ABW – польской разведке и контрразведке. Голос на польском представляет Олега Голегова. Авиадиспетчера, который вел диалог с экипажем Ryanair. Голос сразу же добавляет: Голегов работал вместе с сотрудниками белорусских спецслужб. Забегая вперед, скажем, что все это – вранье и монтаж. Но обо всем по порядку.
«Монтажеры» из ABW приводят некие отрезки переговоров в качестве доказательств. Вот они.
Не кажется странным, что речь диспетчера Голегова в самолете слышна лучше, чем речь пилота? Это просто аргумент. Доказательство вранья ABW теперь. Следующая фраза. Пилот спрашивает, какой код опасности, «красный или желтый». Слышно, что диспетчер советуется. И называет красный код. Человека, с которым советуется Голегов, называют офицером белорусских спецслужб. Да и сама запись вызывает вопросы. Уже известно, что это монтаж. Да, действительно, голос диспетчера Голегова. Такой человек действительно работал в «Белаэронавигации». И действительно он в тот день был на смене и сопровождал борт Ryanair. Сообщение о бомбе, которое в двух письмах поступило в Национальный аэропорт, не подтвердилось, и ситуацию рассматривают как «заведомо ложное сообщение о минировании», расследуется уголовное дело.
Что это значит? А то, что взяли аудиозапись, что-то вырезали, что-то добавили, что-то замедлили и наложили разные фильтры. Обычная подтасовка. Мы нашли того самого человека, с которым советуется Голегов. Это руководитель полетов на смене, в которую работал диспетчер. Евгений Цыганов подключился к работе Голегова, когда возникла нештатная ситуация.
– Вы узнали голос?
Польская спецслужба называет руководителя полетами Евгения Цыганова сотрудником белорусского КГБ. И это дезинформация.
– Вы агент КГБ?
Дезинформацию польской спецслужбы о якобы зафиксированных переговорах с участием сотрудника белорусской спецслужбы подхватили разные информационные ресурсы. Преимущественно экстремистские и которые находятся под контролем польского правительства. Моравецкого. Которому и польская ABW подчиняется. Ничего удивительного. Даже написали, что тот самый диспетчер решил сбежать из Беларуси. И пересек польскую границу вместе с мигрантами с Ближнего Востока. А это ложь. Олег Голегов просто поехал в запланированный отпуск. Вот его заявление, оно хранится в отделе кадров «Белаэронавигации». После вылета в Тбилиси с ним стали приключаться странные истории. Стоит ли говорить, что из отпуска он не вернулся. Вот он, тот самый диспетчер.
Голегов Олег Иванович, в 1979 году родился в Тбилиси, гражданин Грузии, в Беларуси имеет вид на жительство. С 2008 года проживал в Минске, работал на предприятии «Белаэронавигация». Мать проживает в Тбилиси, сестра тоже проживает в Тбилиси по улице Асатиана вместе с матерью.
К маме и сестре, в отчий дом, а не в Польшу, как утверждают польские спецслужбы, выехал Голегов. На работе он характеризуется только положительно. Специалист высокого класса. Человек просто с семьей уехал в отпуск в Тбилиси. Прилетев туда, стал очень уязвим, в том числе и для польской разведки. И эти кадры из Национального аэропорта тому подтверждение. Кадры системы видеонаблюдения. Улетал в Тбилиси. С семьей. Веселый и довольный. Человек в черной кепке. Что произошло после посадки самолета в Тбилиси – неизвестно. Где сейчас гражданин Грузии Олег Голегов – тоже. Жив ли, на свободе или в тайной тюрьме в одной из сопредельных стран. Очевидно, что сейчас он если что-то и говорит, то только то, что ему велят. В американской прессе еще до публикации польскими спецслужбами своего ролика Голегова назвали «перебежчиком, который помогает создать обвинения против Беларуси».
Еще одна дезинформация, которую упорно повторяют в Польше. Якобы самолет был посажен принудительно. И ему угрожал истребитель. Но боевой самолет был на расстоянии более 170 км. И о его существовании в кабине Ryanair не могли знать. Телеканал ОНТ подробно рассказал об этом в фильме
Ничего этого не было. Боевой самолет был, еще раз, в 170 км. А решение о посадке в Минске пилот Ryanair принял самостоятельно.
Но записей переговоров самолет-Вильнюс и самолет-руководство компании Ryanair нет. Между тем сам рейс выполнялся не так, как обычно. Пилот не собирался в Вильнюс.
Врут, что в Беларуси могли знать, что этим рейсом летит разыскиваемый в Беларуси Роман Протасевич.
Но при этом самолет еще находился в воздухе, а различные информационные ресурсы, контролируемые польским правительством, уже трубили вовсю, что Протасевич задержан в Минске. Информация о том, что за Протасевичем следили в Греции и на борту, – не подтвердилась. Это был вброс дезинформации.
Очень много вопросов к пилоту Ryanair. Он сделал все, чтобы запись его переговоров с диспетчером в Вильнюсе не сохранилась. Это особенность аппаратуры, которая заново перезаписывает параметры каждые два часа. И где сам пилот? Где его показания?
И другой лжи много. Например, о том, что пилоту не дали связаться с представителями своей авиакомпании. Это опровергнуто. Была отдельная частота. Были звонки.
Врут и про количество писем, полученных в Национальном аэропорту с сообщением о минировании. Напомним, они пришли с почтового сервера, расположенного в Западной Европе.
И про то, что к посадке имеют отношения диспетчеры, работающие на вышке аэропорта, – ложь. Специалисты, регулирующие воздушное движение, в том числе и Олег Голегов, работали в пункте управления в микрорайоне Сокол.
Очень много вопросов. И совсем нет ответов. Беларусь обжаловала в Международную организацию по авиации принятые и притянутые за уши к этой истории запреты. Фактически по национальному признаку. И сама первая потребовала расследования инцидента. Отчет по этому случаю задерживают.
Ожидается, что отчет эксперты ИКАО представят на следующей сессии. Она начнется в январе и продлится до марта. Но, возможно, перед этим появится очередная ложь. Она так нужна, чтобы оправдать ограничительные меры. Ложь нужна, чтобы литовцы и поляки оправдали свои действия перед своими гражданами. Что будет за ложь, пока сложно сказать. Пока ждем, что пилот Ryanair – сотрудник белорусского КГБ. Кстати, до сих пор не ясно, почему нет ни его заявлений, ни ответов на вопросы.
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Скандал с самолетом Ryanair, который вынужденно сел в Минске: почему ИКАО не публикует свой отчет? Фейки, разоблачения и новые подробности в фильме ОНТ
Новые подробности скандала с бортом Ryanair, который вынужденно сел в Минске. Почему Международная организация по гражданской авиации никак не может опубликовать...
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