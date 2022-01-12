Цены не поднимали с прошлого сезона . Белорусские Деды Морозы и Снегурочки рассказали, сколько заработали на праздниках

Источник материала: Myfin



Фото из архива героев публикации

ПредпринимательАлександр из Минска за 2,5 недели до Нового года сумел в качестве Деда Мороза выручить 1 400 рублей. Признается, что это весьма скромная сумма по сравнению с прошлыми сезонами.

– Если несколько лет назад за корпоратив в кафе я получал $100, и все дни были расписаны по часам, то в этом декабре было только одно мероприятие, за которое я заработал $50.

Основной доход принесли частные заказы с выездом на дом. 31 декабря Александр побывал в двух семьях, посетив Колодищи и Логойск. За каждый заказ получил по 90 рублей, бензин и гонорар Снегурочке оплачивал самостоятельно.

– Со Снегурками в этот раз вообще беда. Сменил за 2 недели четырех напарниц – отказывались работать, потому что гонорары были небольшими.

Дедом Морозом Александр подрабатывает более 10 лет. Говорит, что разные были времена и ситуации, но так мало он еще никогда не получал.

Предприниматель из МогилеваГеннадий Носов говорит, что в этом году заработать на такой услуге удалось немного – около 400 рублей. Цену за один визит он поставил невысокую – 30 рублей.

– Если учесть налоги, расходы на аренду костюмов и транспорт, то «чистыми» вышло около 100 рублей. У людей сейчас нет лишних денег, многим приходится выбирать – или Деда Мороза со Снегурочкой пригласить, или ребенку подарок купить. Мы работали с 25 декабря по 3 января, в день было примерно по три заказа.

Еще одна причина не очень удачного сезона, по мнению Геннадия, – огромная конкуренция. В этом году армия могилевских Дедов Морозов и Снегурочек пополнилась свадебными ведущими, профессиональными актерами и просто желающими подзаработать.

– Перед Новым годом в городе появилось минимум 20 новых конкурентов.

Геннадий не уверен, что следующей зимой снова станет Дедом Морозом. Говорит, придется считаться с конкуренцией и смотреть по обстановке – за 100 рублей на двоих он точно работать не готов.

Богдана Малюкова из Гомеля является владелицей агентства «Отдых с детьми» и 10 лет выступает в роли Снегурочки. В Деда Мороза наряжается ее супруг. В этом году Малюковы не планировали работать Дедом Морозом и Снегурочкой, так как в семье недавно появился малыш.

– Даже рекламу не давали, но нас находили по старым объявлениям. Поэтому пришлось снова наряжаться в костюмы, – говорит Богдана.

Пара отработала на выездах всего 3 дня, с 30 декабря по 1 января. Их программа рассчитана на 30 минут стоимость услуги – 45 рублей, цена не поднималась с прошлого сезона. По словам Богданы, график был очень плотным, к некоторым клиентам приходилось выезжать поздним вечером. Сколько именно удалось заработать на костюмированном представлении, супруги не подсчитывали.

– Но это точно был один из самых успешных сезонов, ― признаются они.

Учитель одной из оршанских школ Игорь подрабатывает ведущим на свадьбах, а в канун Нового года уже 14 лет подряд надевает костюм Деда Мороза. В этот раз он работал только 31 декабря – все заказы перенес на один день, чтобы график был плотным. Стоимость выезда на дом – от 50 рублей. Главная «фишка» программы – выступление под баян. Но заказов было в разы меньше, чем в прошлые годы.

– И пандемия сказалась, и отсутствие денег у людей. Это был самый провальный сезон за все время, что я подрабатываю Дедом Морозом.

Игорь не озвучивает заработанную сумму, но говорит, что по нынешним временам она получилась смехотворной.

– Даже с учетом того, что у меня примерно 90% постоянных клиентов, которые приглашают на праздник из года в год, в этот раз многие от услуг Деда Мороза отказались.

Андрей и Елене Барташевичи из Лиды – владельцы детского развлекательного центра «Мадагаскар», в перечне услуг которого есть вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом. В этом году, говорит Андрей, заказов было немного. Но и на поздравительную новогоднюю программу с выездом на дом супруги упор не делали – работы хватало в самом центре, где проходили утренники и развлекательные шоу.

– Мы работали с 25 по 30 декабря, стоимость программы на 25-30 минут составляла 50 рублей. В день выезжали 1-2 раза. Если занимались бы только выездами, то и заработок был бы, наверное, другой. Но не уверен, потому что в Лиде очень большая конкуренция среди Дедов Морозов.

Большинство заказов были вскладчину – собиралось несколько семей, которые устраивали праздник для детей. Это, по словам Андрея, обычная практика.

– Для многих 50 рублей за такое поздравление – это дорого. А так объединились три семьи, и выходит на каждую не так уж много.