В Минске на работнике предприятия загорелась одежда

Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на предприятии на слесаре-наладчике загорелась одежда, мужчина получил ожоги 20% тела, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Информация о том, что в ОАО "Строммаш" в Московском районе по Бетонному проезду на работнике загорелась одежда, поступила спасателям 11 января в 11.45. В результате пожара слесарь-наладчик получил ожоги 1-3 степени (20%), мужчину госпитализировали.

Предполагаемая причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-