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В Минске на работнике предприятия загорелась одежда

12.01.2022 07:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на предприятии на слесаре-наладчике загорелась одежда, мужчина получил ожоги 20% тела, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Информация о том, что в ОАО "Строммаш" в Московском районе по Бетонному проезду на работнике загорелась одежда, поступила спасателям 11 января в 11.45. В результате пожара слесарь-наладчик получил ожоги 1-3 степени (20%), мужчину госпитализировали.

Предполагаемая причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Информация о том, что в ОАО "Строммаш" в Московском районе по Бетонному проезду на работнике загорелась одежда, поступила спасателям 11 января в 11.45.
 
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