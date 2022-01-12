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Экскаватор сгорел на ул.Гурского в Минске
Источник материала: БелТА
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по ул.Гурского сгорел экскаватор, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Сигнал о загорании экскаватора в Московском районе столицы поступил в МЧС 11 января в 20.17. В результате пожара экскаватор поврежден полностью.
Предполагаемая причина случившегося - поджог.-0-
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Сигнал о загорании экскаватора в Московском районе столицы поступил в МЧС 11 января в 20.17. В результате пожара экскаватор поврежден полностью.
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