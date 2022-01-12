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Экскаватор сгорел на улице Гурского в Минске

12.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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11 января по улице Гурского в Минске сгорел экскаватор. Об этом информирует пресс-служба Минского городского управления МЧС.

Машина в результате пожара сгорела полностью. Предполагаемая причина возгорания – поджог.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Теги: Минск
 
 
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11 января по улице Гурского в Минске сгорел экскаватор. Об этом информирует пресс-служба Минского городского управления МЧС. Машина в результате пожара сгорела...
 
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