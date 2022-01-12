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Экскаватор сгорел на улице Гурского в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
11 января по улице Гурского в Минске сгорел экскаватор. Об этом
Машина в результате пожара сгорела полностью. Предполагаемая причина возгорания – поджог.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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11 января по улице Гурского в Минске сгорел экскаватор. Об этом информирует пресс-служба Минского городского управления МЧС. Машина в результате пожара сгорела...
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