Стало известно, где запрещено движение транспорта в Минске из-за ремонта моста на Немиге. Вот когда дорогу откроют!

Источник материала: ОНТ

Минске из-за ремонта моста на Немиге. Вот когда дорогу откроют!" class="one-news__figure-img">

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Мингорисполкома №59 от 10 января 2022 года об изменении организации дорожного движения в Минске, пишет БЕЛТА.

Временно запрещено движение транспорта с 00:00 12 января до 23:00 10 февраля 2022 года из-за ремонта и других работ на участках:

по пр.Победителей от ул.Немига до ул.Мельникайте;

по ул.Ленина от пр.Независимости до ул.Немига;

по ул.Немига от ул. Городской Вал до ул.Ленина;

по ул. Максима Богдановича от ул.Ленина до ул. Янки Купалы.

После официального опубликования решение вступает в силу.

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