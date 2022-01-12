|
Стало известно, где запрещено движение транспорта в Минске из-за ремонта моста на Немиге. Вот когда дорогу откроют!
Источник материала: ОНТМинске из-за ремонта моста на Немиге. Вот когда дорогу откроют!" class="one-news__figure-img">
На
Временно запрещено движение транспорта с 00:00 12 января до 23:00 10 февраля 2022 года из-за ремонта и других работ на участках:
После официального опубликования решение вступает в силу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, где запрещено движение транспорта в Минске из-за ремонта моста на Немиге. Вот когда дорогу откроют!
На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Мингорисполкома №59 от 10 января 2022 года об изменении организации дорожного движения в Минске,...
|
Архив (Разное)