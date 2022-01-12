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Проект поправок обсуждали в Минском колледже легкой промышленности

12.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проект поправок обсуждали в Минском колледже легкой промышленности

Время для активного выдвижения инициатив и предложений. Какие изменения в Конституцию волнуют молодых белорусов? Проект поправок обсуждали в столичном колледже легкой промышленности. 

Эта тема – одна из основных в обществе вот уже третью неделю. По всей стране работают диалоговые площадки и общественные приемные. Принимает предложения и Национальный центр правой информации. На этапе общественного обсуждения важно мнение каждого, молодого поколения особенно – ведь именно ему жить и строить страну в будущем. На каких основах – говорят сами участники таких дискуссий. 

Эксперты говорят, что есть интересные предложения, которые рассмотрят на заседании рабочей группы и Конституционной комиссии. В целом, учтут все мнения. Их белорусы направляют активно. Уже поступило более 4 тысяч откликов и обращений. Общественное обсуждение продолжается. 

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Время для активного выдвижения инициатив и предложений. Какие изменения в Конституцию волнуют молодых белорусов? Проект поправок обсуждали в столичном колледже...
 
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