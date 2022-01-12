Проект поправок обсуждали в Минском колледже легкой промышленности

Источник материала: ОНТ

Время для активного выдвижения инициатив и предложений. Какие изменения в Конституцию волнуют молодых белорусов? Проект поправок обсуждали в столичном колледже легкой промышленности.

Эта тема – одна из основных в обществе вот уже третью неделю. По всей стране работают диалоговые площадки и общественные приемные. Принимает предложения и Национальный центр правой информации. На этапе общественного обсуждения важно мнение каждого, молодого поколения особенно – ведь именно ему жить и строить страну в будущем. На каких основах – говорят сами участники таких дискуссий.

Эксперты говорят, что есть интересные предложения, которые рассмотрят на заседании рабочей группы и Конституционной комиссии. В целом, учтут все мнения. Их белорусы направляют активно. Уже поступило более 4 тысяч откликов и обращений. Общественное обсуждение продолжается.

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