Умер телеведущий Михаил Зеленский: ему было 46 лет

Источник материала: ОНТ

Заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на странице Facebook сообщил о том, что умер телеведущий Михаил Зеленский, пишет РИА «Новости».

Причина смерти – инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал радиостанции « Вести FM ».

На телеканале «Россия-Культура» он вел программу «Билет в Большой», был обозревателем, ведущим программы «Новости культуры». Раньше журналист вел выпуски новостей на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр», ток-шоу «Прямой эфир», работал также в эфире «России-24».

Фото: скриншот из видео vesti.ru





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