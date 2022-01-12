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Умер телеведущий Михаил Зеленский: ему было 46 лет

12.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер телеведущий Михаил Зеленский: ему было 46 лет

Заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на странице Facebook сообщил о том, что умер телеведущий Михаил Зеленский, пишет РИА «Новости».

Причина смерти – инсульт, передает РИА «Новости» со  ссылкой на Telegram-канал радиостанции «Вести FM».

На телеканале «Россия-Культура» он вел программу «Билет в Большой», был обозревателем, ведущим программы «Новости культуры». Раньше журналист вел выпуски новостей на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр», ток-шоу «Прямой эфир», работал также в эфире «России-24».

Фото: скриншот из видео vesti.ru


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Теги: Новости
 
 
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Заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на странице Facebook сообщил о том, что умер телеведущий Михаил Зеленский, пишет РИА...
 
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