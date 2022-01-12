Поправить здоровье, выплеснуть эмоции и побороть страх! Рассказываем про методику, которая поможет изменить себя!

Источник материала: ОНТ

Сейчас столько разных трендов! Особенно часто новинки появляются в сфере красоты и здоровья. Фейсфитнес, растяжка на гамаках – все это уже давно завоевало популярность, а заодно – и своих приверженцев. Но прогресс не стоит на месте, и сейчас появляются такие направления, как, например, гвоздестояние и занятия с помощью тренажера правИло. Что стоит знать об этих экзотических практиках, сейчас расскажем.

Стояние на гвоздях — давно известная практика, которая берет свое начало в йоге. Она полезна для организма не только физически, но и духовно. У каждого, кто становится на гвозди, своя цель — поправить здоровье, выплеснуть эмоции или побороться со страхом. Для этого нужна лишь специальная доска с гвоздями Садху. На первый взгляд, кажется, что если сесть или встать на нее, на коже останутся серьезные травмы, но это не так. Ксения Максимова попробовала гвоздетерапию около года назад, и успела ее полюбить. Сейчас девушка сама помогает новичкам.

Ксения Максимова, проводник в практике гвоздестояния: «На наших стопах 70 тыс. нервных окончаний, это проекция наших органов, и этот мощный массаж, он производит стимулирующее действие. Усиливается кровоток, лимфоток, что нам помогают оздоравливаться доски Садху».

Результат гвоздетерапии зависит в первую очередь от концентрации. Становиться на колючую доску можно, только если вы уверены в своих силах и желании. Процедура выполняется босиком. Здесь нет четких ограничений по времени — можно стоять столько, сколько вы способны. Нужно постараться добиться эффекта расслабления, даже ощущая боль. Кстати, дощечки Садху тоже бывают разными. Чем больше «шаг» между гвоздями, тем более сложно на них стоять.

Ксения Максимова, проводник в практике гвоздестояния: «При повышенной температуре усиление кровотока приводит к еще большему повышению температуры, то есть на гвоздях вам становится жарко. Еще к противопоказаниям относится беременность, гипертония, эпилепсия, инфаркт и сердечный приступ, перенесенный за полгода до процедуры. Еще, конечно, состояние опьянения и состояние истощения организма».

Еще одна оздоровительная практика — занятия на тренажере правИло. Для него создаются целые методики, которые помогают реабилитировать позвоночник, проработать мышцы, связки и сухожилия. К тому же такие занятия улучшают работу различных систем организма: эндокринной, нервной, вегетативной и сердечно-сосудистой. Суть тренажера в том, что пациента закрепляют за ноги и руки и постепенно поднимают с поверхности. Повиснув в воздухе, он должен выполнять разные упражнения. И несмотря на то, что выглядит тренажер брутально, боли человек не ощущает.

Александр Самусенков, руководитель студии коррекции осанки и фигуры: «Здесь чередуются подъемы с отдыхом. Он не висит все время тренировки, то есть приподняли, поработали, отпустили. Количество повторов, количество подходов – все в зависимости от того, что человек может. Никто не даст ему нагрузки больше, чем он может потянуть».

На занятиях главное – не переборщить с нагрузкой, иначе можно получить серьезную травму. И конечно, для таких тренировок существуют противопоказания, например, обострение болезней позвоночника, компрессионные травмы, грыжи. Также не стоит выбирать эту терапию тем, кто недавно перенес операцию, имеет штифты или другие сращивающие механизмы. Так что перед любой новомодной практикой лучше посоветоваться с врачом.

Подписывайтесь на нас в Telegram