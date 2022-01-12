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Поправить здоровье, выплеснуть эмоции и побороть страх! Рассказываем про методику, которая поможет изменить себя!
Источник материала: ОНТ
Сейчас столько разных трендов! Особенно часто новинки появляются в сфере красоты и здоровья. Фейсфитнес, растяжка на гамаках – все это уже давно завоевало популярность, а заодно – и своих приверженцев. Но прогресс не стоит на месте, и сейчас появляются такие направления, как, например, гвоздестояние и занятия с помощью тренажера правИло. Что стоит знать об этих экзотических практиках, сейчас расскажем.
Стояние на гвоздях — давно известная практика, которая берет свое начало в йоге. Она полезна для организма не только физически, но и духовно. У каждого, кто становится на гвозди, своя цель — поправить здоровье, выплеснуть эмоции или побороться со страхом. Для этого нужна лишь специальная доска с гвоздями Садху. На первый взгляд, кажется, что если сесть или встать на нее, на коже останутся серьезные травмы, но это не так. Ксения Максимова попробовала гвоздетерапию около года назад, и успела ее полюбить. Сейчас девушка сама помогает новичкам.
Результат гвоздетерапии зависит в первую очередь от концентрации. Становиться на колючую доску можно, только если вы уверены в своих силах и желании. Процедура выполняется босиком. Здесь нет четких ограничений по времени — можно стоять столько, сколько вы способны. Нужно постараться добиться эффекта расслабления, даже ощущая боль. Кстати, дощечки Садху тоже бывают разными. Чем больше «шаг» между гвоздями, тем более сложно на них стоять.
Еще одна оздоровительная практика — занятия на тренажере правИло. Для него создаются целые методики, которые помогают реабилитировать позвоночник, проработать мышцы, связки и сухожилия. К тому же такие занятия улучшают работу различных систем организма: эндокринной, нервной, вегетативной и сердечно-сосудистой. Суть тренажера в том, что пациента закрепляют за ноги и руки и постепенно поднимают с поверхности. Повиснув в воздухе, он должен выполнять разные упражнения. И несмотря на то, что выглядит тренажер брутально, боли человек не ощущает.
На занятиях главное – не переборщить с нагрузкой, иначе можно получить серьезную травму. И конечно, для таких тренировок существуют противопоказания, например, обострение болезней позвоночника, компрессионные травмы, грыжи. Также не стоит выбирать эту терапию тем, кто недавно перенес операцию, имеет штифты или другие сращивающие механизмы. Так что перед любой новомодной практикой лучше посоветоваться с врачом.
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Поправить здоровье, выплеснуть эмоции и побороть страх! Рассказываем про методику, которая поможет изменить себя!
Сейчас столько разных трендов! Особенно часто новинки появляются в сфере красоты и здоровья. Фейсфитнес, растяжка на гамаках – все это уже давно завоевало...
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