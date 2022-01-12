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Больницы Эстонии отказываются от покупки оборудования, чтобы расплатиться за электричество
Источник материала: ОНТ
В плену энергетического кризиса. Эстонские больницы вынуждены отказываться от покупки оборудования, чтобы расплатиться за электричество.
Цены на электроэнергию в Эстонии бьют рекорды. В декабре в пиковые часы они превышали 450 евро за мегаватт/час. Правительство предложило весьма оригинальный выход – для экономии стирать белье по ночам.
В Украине из-за резкого скачка цен на газ подорожало продовольствие. Киев, опасаясь волнений, серьезно рассуждает о возможности введения карточек на продукты питания.
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В плену энергетического кризиса. Эстонские больницы вынуждены отказываться от покупки оборудования, чтобы расплатиться за электричество. «Трехмесячное...
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