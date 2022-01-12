Больницы Эстонии отказываются от покупки оборудования, чтобы расплатиться за электричество

Источник материала: ОНТ

В плену энергетического кризиса. Эстонские больницы вынуждены отказываться от покупки оборудования, чтобы расплатиться за электричество.

«Трехмесячное подорожание электроэнергии равно стоимости современного аппарата для анестезии», – цитируют СМИ руководство одной из больниц.

Цены на электроэнергию в Эстонии бьют рекорды. В декабре в пиковые часы они превышали 450 евро за мегаватт/час. Правительство предложило весьма оригинальный выход – для экономии стирать белье по ночам.

В Украине из-за резкого скачка цен на газ подорожало продовольствие. Киев, опасаясь волнений, серьезно рассуждает о возможности введения карточек на продукты питания.

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