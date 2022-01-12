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Гороскоп на 12 января: приятные моменты в личной жизни у Скорпионов, нельзя решать важные вопросы Близнецам
Источник материала: ОНТ
Звезды приготовили сюрприз для Овнов. Встреча со старым другом подарит вам позитивные воспоминания. В деловой сфере смело заключайте договоры и принимайте важные решения.
У Тельцов удачный день для коммерческих сделок. Сегодня вы способны выполнить большой объем работы и проявить талант организатора в профессиональной деятельности.
Роль лидера сегодня не для Близнецов. На ведении ваших дел могут отразиться проблемы со здоровьем. Постарайтесь перенести решение важных вопросов на другое время.
Раки смогут сэкономить время, силы и найти время для общения с родными, используя чужие идеи. Бодрость и хорошее настроение вам добавит активный отдых на свежем воздухе.
Благодаря внутренней энергии, коммуникабельности и деловым качествам Львы легко добьются успеха. Впрочем, ваши планы будут меняться в течение дня несколько раз.
Девам придется приспосабливаться к обстоятельствам. Звезды советуют вам не упускать шансы, обдумывать каждый свой шаг и рисковать в том случае, если вы уверены.
От Весов потребуется инициатива и целеустремленность. Ваше умение убеждать поможет провести успешную презентацию нового проекта и получить желаемую должность.
Скорпионов ожидают приятные моменты и в профессиональной сфере, и в личной жизни. Звезды рекомендуют вам настроиться на работу и временно забыть об отдыхе.
Стрельцы, чтобы сгладить острые углы в общении и установить гармоничные отношения с близкими людьми, вам придется пересмотреть свои принципы и сдерживать негативные эмоции.
Козероги, новые увлечения и совместный досуг с любимым человеком улучшат взаимопонимание. Сегодня идеальное время для визита к родственникам.
Не стоит бояться и избегать сложных жизненных задач Водолеям. Они окажутся перспективными и подготовят хорошую платформу для вашего карьерного роста.
Для самореализации Рыбы намерены осваивать новые технологии. Сегодня вам улыбнется удача, если вы грамотно распорядитесь своими средствами.
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Гороскоп на 12 января: приятные моменты в личной жизни у Скорпионов, нельзя решать важные вопросы Близнецам
Звезды приготовили сюрприз для Овнов. Встреча со старым другом подарит вам позитивные воспоминания. В деловой сфере смело заключайте договоры и принимайте важные...
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