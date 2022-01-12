﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия и США продолжат переговоры по гарантиям безопасности

12.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Россия и США продолжат переговоры по гарантиям безопасности

Лед тронулся, но согласия по ключевым вопросам нет. Такими заголовками в мировой прессе ознаменовались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Сегодня – второй раунд. В Брюсселе встретятся российские дипломаты и представители НАТО.

Основные требования Москвы – именно к альянсу. НАТО должно прекратить агрессивное движение на Восток, не размещать у российских границ ударные ракетные системы с минимальным подлетным временем. Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что не позволит никому захлопнуть дверь для членства в НАТО. Размещение ракетных систем и ограничение количества учений готовы обсуждать. Но опять речь о санкциях. Предлог – заявление западной прессы о вторжении России в Украину. Представитель российского МИДа заявил, что таких намерений не было и нет. Очевидно, что сегодняшние переговоры не будут простыми. А уже завтра – заседание по линии ОБСЕ в Вене.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лед тронулся, но согласия по ключевым вопросам нет. Такими заголовками в мировой прессе ознаменовались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужин в гольф-клубе или на яхте — вот какой проект запустили создатели Gastrofest
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by