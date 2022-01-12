Россия и США продолжат переговоры по гарантиям безопасности

Источник материала: ОНТ

Лед тронулся, но согласия по ключевым вопросам нет. Такими заголовками в мировой прессе ознаменовались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Сегодня – второй раунд. В Брюсселе встретятся российские дипломаты и представители НАТО.

Основные требования Москвы – именно к альянсу. НАТО должно прекратить агрессивное движение на Восток, не размещать у российских границ ударные ракетные системы с минимальным подлетным временем. Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что не позволит никому захлопнуть дверь для членства в НАТО. Размещение ракетных систем и ограничение количества учений готовы обсуждать. Но опять речь о санкциях. Предлог – заявление западной прессы о вторжении России в Украину. Представитель российского МИДа заявил, что таких намерений не было и нет. Очевидно, что сегодняшние переговоры не будут простыми. А уже завтра – заседание по линии ОБСЕ в Вене.

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