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Стало известно, когда миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

12.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, когда миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

Миротворческие войска ОДКБ покинут Казахстан уже завтра. Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев, миссия выполнила свою задачу – страна вернулась в правовое поле, а местные спецслужбы смогли сосредоточиться на наведении порядка. 

Белорусские миротворцы, которые также прибыли в составе подразделений ОДКБ, охраняют передовые рубежи. Это территории неподалеку от радиолокационного комплекса, военный аэродром Алматы. На некоторых локациях дежурство совместно с казахстанскими военными.

Казахстан постепенно возвращается в привычный ритм. В регионах открываются торговые центры, рынки, банки, автозаправки, возобновляется авиасообщение. В Нур-Султане воздушная гавань начала принимать и отправлять международные рейсы. Приняты и ключевые кадровые решения. Накануне президент Казахстана представил нового премьер-министра – им стал Алихан Смаилов. 

Еще одно важное решение – пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатам и чиновникам. Страна до сих пор несет убытки. Зарубежные инвесторы выводят капитал. Предварительная сумма ущерба – три миллиарда долларов. Как сообщают спецслужбы, острых деструктивных проявлений сейчас в Казахстане нет, антитерростическая операция продолжается. Задержаны уже больше 10 тысяч участников беспорядков, найдены многочисленные тайники с оружием. 

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Миротворческие войска ОДКБ покинут Казахстан уже завтра. Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев, миссия выполнила свою задачу – страна вернулась в правовое...
 
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