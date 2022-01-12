В Городокском районе легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево

Источник материала: БелТА

12 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Городокском районе машина вылетела в кювет и врезалась в дерево, спасатели деблокировали водителя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.

Спасателям 11 января в 14.12 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-2504 вблизи деревни Большое Кошо. К месту были незамедлительно направлены два отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Городокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Когда спасатели прибыли, они увидели, что в кювете лежала машина, а на водительском сидении была зажата женщина. Она находилась в сознании, однако пребывала в шоковом состоянии. С помощью аварийно-спасательного инструмента работники МЧС отжали дверь автомобиля и смогли освободить водителя. Ее сразу же передали бригаде медиков, которые госпитализировали женщину в больницу.

Как выяснилось позже, за рулем автомобиля "Пежо 307" находилась женщина 1980 года рождения. Она не справилась с управлением транспортным средством, после чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.-0-