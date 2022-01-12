﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

При тушении пожара в частном доме в Могилевском районе обнаружено обгоревшее тело

12.01.2022 10:15 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе при пожаре частного дома погиб человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"11 января около 17.00 жители деревни Лыково обратились в МЧС из-за горевшего открытым пламенем одного из частных жилых домов. Дом принадлежал пенсионеру 1955 года рождения. Через несколько минут спасатели прибыли на ул.Широкую", - рассказали в МЧС.

В одной из комнат под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили обгоревший труп, личность которого на данный момент устанавливается. Огонь практически полностью уничтожил жилье: уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в Могилевской области произошло 3 пожара. С начала года в регионе при пожарах погибли 4 человека.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 января около 17.00 жители деревни Лыково обратились в МЧС из-за горевшего открытым пламенем одного из частных жилых домов. Дом принадлежал пенсионеру 1955 года...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело в отношении Алеся Пушкина о реабилитации нацизма направлено в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by