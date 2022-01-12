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При тушении пожара в частном доме в Могилевском районе обнаружено обгоревшее тело
Источник материала: БелТА
12 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе при пожаре частного дома погиб человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
"11 января около 17.00 жители деревни Лыково обратились в МЧС из-за горевшего открытым пламенем одного из частных жилых домов. Дом принадлежал пенсионеру 1955 года рождения. Через несколько минут спасатели прибыли на ул.Широкую", - рассказали в МЧС.
В одной из комнат под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили обгоревший труп, личность которого на данный момент устанавливается. Огонь практически полностью уничтожил жилье: уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.
Всего за прошедшие сутки в Могилевской области произошло 3 пожара. С начала года в регионе при пожарах погибли 4 человека.-0-
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11 января около 17.00 жители деревни Лыково обратились в МЧС из-за горевшего открытым пламенем одного из частных жилых домов. Дом принадлежал пенсионеру 1955 года...
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