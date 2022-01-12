Ужин в гольф-клубе или на яхте — вот какой проект запустили создатели Gastrofest

Источник материала: ProBusiness



Гости ужина. Фото: архив проекта GastroChef

Создатели Gastrofest Евгения Красовская, Ольга Малейко и Станислав Агинский совместно с V isa запустили проект GastroChef . Каждый месяц проводятся тематические ужины в необычной обстановке со специальным меню от одного из талантливых шеф-поваров. Каждый раз доступно всего 40 мест — и они всегда разлетаются, как горячие пирожки. «Про бизнес» встретился с командой проекта и выяснил, почему бизнесменам и предпринимателям обязательно стоит попасть хотя бы на один из ужинов в 2022 году.

«Хотим, чтобы люди шли „на шефа“, а не просто в ресторан»

— Мы давно работаем с белорусской сферой HoReCa и заметили, что шеф-повара, которые работают в Беларуси, иногда остаются в тени заведений. Это сильно отличается от опыта соседних стран, где гости «приходят на шефа» и его кухню. У нас же, если остановить человека на улице и спросить, то он вряд ли вспомнит хотя бы три фамилии местных классных шеф-поваров. Стало обидно за талантливых ребят, которые с горящими глазами продвигают гастрономию и авторские подходы к кухне.

Нам показалось, что было бы правильно развивать в Беларуси культуру в сфере HoReCa, помогать шеф-поварам продвигать и даже пиарить себя. С этой идеей и задумывался проект GastroChef.



Основатели проекта GastroChef. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Конечно, мы понимали, что мероприятия в рамках проекта должны быть доступны для аудитории. Поэтому важно было заручиться поддержкой надежного партнера, который сможет помочь нам организовать все на достойном уровне, при этом не задирая цену.

Мы пришли с нашей идеей к компании Visa, т.к. в этом году стали одним из вендоров.

Наши предложения восприняли с интересом, мы довольно быстро пришли к сотрудничеству. Убедить партнеров было просто, ведь мы уже могли опираться на опыт подобных проектов в соседних странах. Поэтому Visa нас охотно поддержали и одновременно предложили своим клиентам особый сервис.



Фото: архив проекта GastroChef

Итак, наш проект охватывает два ключевых направления:

Развитие личного бренда шеф-поваров Беларуси. Нам важно рассказывать жителям Беларуси о местах, куда в дальнейшем можно сходить и попробовать меню от шефа, дать возможность шеф-поварам знакомиться с друг другом и расти профессионально. В дальнейшем планируем создать актуальную базу шеф-поваров (каталог или онлайн-журнал)

Нам важно рассказывать жителям Беларуси о местах, куда в дальнейшем можно сходить и попробовать меню от шефа, дать возможность шеф-поварам знакомиться с друг другом и расти профессионально. В дальнейшем планируем создать актуальную базу шеф-поваров (каталог или онлайн-журнал) Привлечение и поощрение премиальных клиентов Visa (владельцы карт Signature и Infinite) возможностью попасть на ужин бесплатно — для них проводится отдельный «закрытый ужин». Для гостей, которые оплачивают билет с помощью карты Visa, действует скидка 30%. Это значит, что попасть на ужин можно всего за 62 руб. (при этом полный билет на ужин стоит 89 руб.).



Фото: архив проекта GastroChef

Следующий наш шаг — поиск шефов, которые были бы заинтересованы в проекте. Мы не ставили себе цель привлекать только признанных и именитых мэтров. Интереснее было отыскать таланты. Нас не смущало, даже если в проекте участвовал совсем молодой шеф.

Благодаря нашей работе над Gastrofest уже была база контактов некоторых шефов. И мы начали с них. Первым дал согласие Артем Ракецкий, который, конечно, для минского общепита — знаковая фигура. Это нас очень вдохновило. Затем к команде присоединился молодой и амбициозный повар Григорий Зенчик. Мы были очень рады, что у нас будут такие разные персоналии, яркие ужины и блюда.



Шеф-повар Артем Ракецкий. Фото: архив проекта GastroChef

Шеф-повар Владислав Дорошко. Фото: архив проекта GastroChef

Шеф-повар Григорий Зенчик. Фото: архив проекта GastroChef

Шеф-повар Дмитрий Новицкий. Фото: архив проекта GastroChef

Шеф-повар Ольга Подолянчик. Фото: архив проекта GastroChef

Шеф-повара Антон Габец и Дмитрий Климашевский. Фото: архив проекта GastroChef

И мы видели отклик от шефов. Они загорались проектом! Наверное, сыграло роль то, что на постсоветском пространстве сфера общепита все еще остается недолюбленной. У нас, к сожалению, нет института подготовки официантов, барменов, шефов. Эти профессии зачастую не считаются престижными и чаще всего недооценены. Поэтому любую возможность как-то изменить ситуацию шефы воспринимают на ура, ведь людям важно иметь возможность показать и проявить себя, получить признание. Мы видим, как у них горят глаза. Для них это заряд энергии, который помогает работать дальше и чего-то достигать.

На данный момент мы уже провели 7 ужинов, на которых побывало более 480 гостей. На каждый из ужинов мы предлагали всего по 40 мест. И билеты распродавались за считаные минуты. В последний раз уже за 4 минуты после старта все места были разобраны. Мы считаем это знаком того, что к проекту есть большой интерес со стороны гостей.

«Устроили ужин в гольф-клубе, на яхте и в галерее»

Одна из главных особенностей наших ужинов — необычные локации. Например, наше первое мероприятие прошло в гольф-клубе. Наши гости вышли на поле, сыграли в гольф, насладились видами и природой, а потом — роскошный ужин и беседы с шефом.









Мы проанализировали европейский опыт в сфере гастрономии и определили, какие локации могут быть удачно использованы для выездного кейтеринга. Место все-таки очень влияет на восприятие кухни, настроение гостей, эмоцию всего вечера. Поэтому для нас важно было создать такую атмосферу, которая способствовала бы восприятию гостей.

Мы устраивали ужины в гольф-клубе, на яхте, в галерее современных искусств, в Лошицком парке, на скейт-площадке, а также в салоне мотоциклов Harley-Davidson. А предновогодний вечер наши гости провели на ужине в фотостудии Diva с новогодним декором.

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Солд-аут происходил за несколько минут. Это говорит нам, что проект достаточно успешен и востребован. Об этом же сообщают благодарные отзывы гостей. Нам часто пишут: «Ребят, это было очень классно, мы хотим еще».

Видим, что те, кто посетил один ужин, пытаются купить билеты и на последующие. Правда, не у всех получается это сделать из-за ограниченного количества мест. В следующем году мы постараемся увеличить количество гостей.











Справедливости ради отметим, что причина популярности ужинов — в том числе и в доступной цене. Особенно это актуально для обладателей карт Visa. Мы видим, что почти 90% покупателей получают скидку от партнера. Для наших гостей это отличная инвестиция, потому что стоимость ужина выше, чем цена билета. Для нас назвать этот проект коммерческим сложно, потому что мы обеспечиваем такую возможность благодаря поддержке нашего партнера. Возможно, цена изменится в следующем году, потому что мы бы хотели, чтобы гости более осознанно подходили к походу на наши ужины.

Мы обдумываем пересмотр цен на билеты. Или, возможно, введем ограничение на количество билетов для реализации «в одни руки». Иначе не исключаем, что какая-нибудь компания все выкупит и проведет классный корпоратив.









В 2022 году нас ждет 12 ужинов, локаций и новых шеф-поваров. Также мы планируем создать каталог шеф-поваров, запустить онлайн-журнал, в котором будут интервью с ними, рецепты блюд с ужинов. Это важно, чтобы участие шефа в проекте не заканчивалось проведением ужина.

Также мы планируем расширение проекта. Сейчас у нас только минские шефы, но в 2022 году мы собираемся выйти в регионы. За пределами Минска тоже есть талантливые ребята, и они порой могут дать фору и столичным.

Почему бизнесменам и предпринимателям стоит попасть на ужин GastroChef

Необычный досуг и новый опыт. Для любого предпринимателя, руководителя, бизнесмена очень важно находить способы переключаться, черпать энергию и вдохновляться. И ужины в хорошей компании и интересном месте — классный способ разнообразить свои вечера, получить яркие впечатления и зарядиться для плодотворной работы. Это возможность вырваться из рутины, отвлечься от текучки и перезагрузиться.



Фото: архив проекта GastroChef

Знакомство с кухней, шефом и напитками. Даже если наш гость — не гурман, ему точно будет интересно познакомиться с новыми и необычными вкусами, лучше понять гастрономию и культуру пития. Это расширяет кругозор, помогает заводить новые хобби и знакомства. На каждом ужине мы презентуем напитки, которые не так уж часто подают в минских заведениях, поэтому это еще и уникальная возможность попробовать нечто эксклюзивное.



Фото: архив проекта GastroChef

Нетворкинг. Наша аудитория — это разновозрастные люди, которые интересуются гастрономией. Им интересны новые форматы досуга и развлечений, они ценят нестандартные решения и комфорт. При этом нельзя выделить какую-то конкретную возрастную или социальную группу. И это мы тоже считаем преимуществом, т.к. для гостей появляется дополнительная ценность посещения наших ужинов — нетворкинг.

Вечером за ужином встречаются 40 человек разных профессий, взглядов, интересов — разве это не идеальные условия для того, чтобы завязалось знакомство? На ужинах часто бывают блогеры, медийные персоны, бизнесмены.



Фото: архив проекта GastroChef

Коллаборации. В Беларуси компании и бренды еще мало работают с шефами и заведениями для создания совместных проектов. Хотя во всем мире это довольно распространенная практика. Прямо на ужине можно познакомиться с шефами, пообщаться и обсудить, как вы можете сотрудничать дальше. Это может быть совершенно любой проект: от проведения корпоративного мероприятия до презентации нового продукта в заведении или съемок совместного шоу для рекламы и продвижения бренда.



Фото: архив проекта GastroChef

Знания из сферы HoReCa. Предпринимателям будет особенно интересно обменяться опытом с коллегами, побольше узнать об актуальных вызовах и возможностях для заведений в Беларуси.

Даже если гость не из сферы общепита и у него нет ресторана или бара, это все равно отличный способ погрузиться в процессы ресторанной индустрии. Шефы много рассказывают о своей профессии, развитии, работе заведений. Для владельца компании это возможность расширить свой кругозор, взглянуть на другую сферу и понять, как она устроена. Это классный шанс попробовать себя в проекте в сфере общепита, стать партнером какого-то заведения или даже начать новую собственную историю в среде HoReCa.



Фото: архив проекта GastroChef

Партнерство и связь с Visa. На ужинах всегда присутствуют представители минского офиса компании, которые открыты к обсуждению, предложениям и вопросам. Предпринимателям и руководителям организаций это может быть особенно актуально.

Зачем Visa такие инициативы, как GastroChef?

Анастасия Ненашева

Старший директор, руководитель отдела потребительских решений и платежей компании Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа

— Visa как мировому лидеру в сфере цифровых платежей важно не только обеспечивать возможность быстро и безопасно совершать платежи, но и создавать экосистему вокруг них, дарить держателям карт новый уникальный опыт.

Visa уже долгое время предоставляет держателям премиальных карт возможность получать бонусы во время путешествий. В этом году мы решили подарить еще и возможность путешествия в мир гастрономии. Сейчас, когда поездки усложнены множеством формальностей, мы напоминаем о том, что всегда есть альтернатива.



Фото: архив проекта GastroChef

Для нас сотрудничество с GastroChef — визуализация умения, которое команда Visa всегда неустанно развивает: выход за пределы стандартных решений в поиске свежих идей. Да, и, будем честными, оригинальные кулинарные творения — это всегда интересно.

Около 90% покупателей билетов на ужины проекта GastroChef использовали карты Visa для оплаты. Мы считаем это большим успехом. И рады, что у гурманов и людей, готовых к новым открытиям, в руках карта Visa. Разумеется, мы стремимся, чтобы таких людей становилось все больше. Одна из целей проекта — укрепить лояльность держателей, напомнить, что карта Visa — уже давно не просто платежный инструмент.

Visa всегда уделяет много внимания привлечению клиентов, но для нас также чрезвычайно важно поддерживать связь с теми, кто выбрал Visa уже давно. Нам нравится быть компанией, которая работает для развития наших клиентов. Поэтому показатели по использованию карт в проекте с GastroChef — подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении.

Мы постоянно пробуем и открываем что-то новое, а премиальные клиенты — это те, кто ценит высококлассный сервис и готов к новым открытиям. В рамках данного проекта хотели удивить клиентов форматом и премиум-сервисом. Для нас это также возможность поделиться нашими идеями и разработками с пользователями Visa, которые давно знают нашу систему и всегда смогут дать честный фидбэк о наших идеях. Это помогает нам развиваться и еще точнее реагировать на пожелания и запросы клиентов, будь то VIP-обслуживание или предложения Visa в рамках стандартных карт.



Фото: архив проекта GastroChef

Еще одна причина состоит в том, что нам хотелось оперативно получить срез по успеху проекта и вовлеченности клиентов, что гораздо проще сделать с небольшим количеством людей, так как в дальнейшем мы хотим участвовать и в более масштабных инициативах подобного формата.

Продолжая мысль о важности фидбэка, мы очень рады, что проект получает положительный отклик. Клиенты, посетившие ужин, делятся с VisaConcierge (с помощью которого бронируют места на ужин) своими эмоциями, а это значит, что мы достигли цели и смогли подарить новый опыт и эмоции. Ведь в итоге все, что мы делаем, создается именно для этого: мы бы очень хотели, чтобы все проекты Visa ассоциировались у клиентов с впечатлениями, простотой и прогрессом.



Дмитрий Савчук Фото: архив проекта GastroChef

Кроме того, с точки зрения развития компании нам очень важно, чтобы новые клиенты, выбирая между всеми доступными опциями, останавливали свой выбор на Visa. Интуитивный это выбор или сознательный, основанный на скрупулезном анализе доступных опций, — мы делаем все возможное для того, чтобы новые пользователи присоединялись к Visa, а в дальнейшем оставались с нами на долгое время, понимая преимущества, которые предоставляет наша компания.

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