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Правоохранители изъяли у бобруйчанина почти 4 тыс. л спиртосодержащей жидкости

12.01.2022 10:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске правоохранители изъяли почти 4 тыс. л спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Как рассказали в УВД, 11 января на перекрестке улиц Орджоникидзе и Гоголя был задержан автомобиль Renault Espace под управлением 61-летнего местного жителя. В машине он перевозил 300 л спиртосодержащей жидкости в канистрах без акцизных марок. Позже в доме, который арендует мужчина в деревни Слободка Бобруйского района, было обнаружено более 3,5 тыс. л. спиртосодержащей жидкости без акцизов.

По данному факту проводится проверка, назначена экспертиза.

Бобруйчанин ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Как рассказали в УВД, 11 января на перекрестке улиц Орджоникидзе и Гоголя был задержан автомобиль Renault Espace под управлением 61-летнего местного жителя. В машине он...
 
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