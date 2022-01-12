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В Национальной хоккейной лиге сыграны семь матчей, два отменены из-за COVID-19
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге этой ночью были сыграны семь матчей, еще два отменены из-за короновируса.
Интересным получилось противостояние «Питтсбурга» и «Анахайма». Евгений Малкин оформил голевой дубль, и «пингвины» выиграли поединок со счетом 4:1. Также выделим уверенную победу клуба «Тампа Бей» над «Баффало» (6:1). Хет-трик в активе Никиты Кучерова.
Отметим и возвращение в строй «Нью-Джерси» белорусского форварда Егора Шаранговича. Он покинул «ковид-протокол» своей команды и приступил к тренировкам. Шарангович пропустил три матча, но выйдет на лед против «Айлендерс» 14 января.
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В Национальной хоккейной лиге этой ночью были сыграны семь матчей, еще два отменены из-за короновируса. Интересным получилось противостояние «Питтсбурга» и...
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