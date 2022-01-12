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В Национальной хоккейной лиге сыграны семь матчей, два отменены из-за COVID-19

12.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге сыграны семь матчей, два отменены из-за COVID-19

В Национальной хоккейной лиге этой ночью были сыграны семь матчей, еще два отменены из-за короновируса.

Интересным получилось противостояние «Питтсбурга» и «Анахайма». Евгений Малкин оформил голевой дубль, и «пингвины» выиграли поединок со счетом 4:1. Также выделим уверенную победу клуба «Тампа Бей» над «Баффало» (6:1). Хет-трик в активе Никиты Кучерова.

Отметим и возвращение в строй «Нью-Джерси» белорусского форварда Егора Шаранговича. Он покинул «ковид-протокол» своей команды и приступил к тренировкам. Шарангович пропустил три матча, но выйдет на лед против «Айлендерс» 14 января.

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В Национальной хоккейной лиге этой ночью были сыграны семь матчей, еще два отменены из-за короновируса. Интересным получилось противостояние «Питтсбурга» и...
 
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