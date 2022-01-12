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Собаки позвали на помощь парней, чтобы спасти тонущего друга. Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

12.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собаки позвали на помощь парней, чтобы спасти тонущего друга. Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

Трогательное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике видно, как собаки встретили на улице двух парней и стали их звать с собой. Сначала молодые люди не понимали, что хотят от них псы. Но потом заметили тонущую собаку и бросились спасать ее. Когда животное удалось достать из воды, собаки радостно побежали к своему другу.


Комментаторов растрогал поступок псов.

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Трогательное видео опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как собаки встретили на улице двух парней и стали их звать с собой. Сначала молодые люди не понимали, что хотят...
 
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