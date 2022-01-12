Сбежавший в Беларусь польский солдат Чечко сообщил СК об убийстве польскими силовиками более 240 беженцев

Источник материала: ОНТ

Сбежавший в Беларусь польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал об убийстве более 240 беженцев. Следственный комитет Беларуси сообщает о начале сбора дополнительных сведений о жертвах польских силовиков.

Расследование уголовного дела о пропаганде войны, преступлениях против безопасности человечества и заведомом оставлении в опасности продолжается. Эмиль Чечко рассказал следствию, что с 8 июня прошлого года он вместе с сослуживцами был задействован в организованных убийствах, происходивших в приграничной полосе и вблизи польского населенного пункта Семянувка. Со слов сбежавшего военнослужащего, ему известно об убийстве не менее 240 человек.

Фото: СК Беларуси

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