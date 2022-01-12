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Названы продукты, которые могут нанести непоправимый вред. Посмотрите, некоторые из них точно есть в вашем холодильнике!
Источник материала: ОНТ
Нутрициолог Анна Дробышева
Специалист сразу отметила пастеризованное молоко и рафинированные масла.
Не советует эксперт покупать и сладкие йогурты. Если их слишком много есть, можно заработать диабет и ожирение. А в кашах быстрого приготовления нет клетчатки.
Вредные вещества могут содержать куриное мясо и пакетированные соки.
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Названы продукты, которые могут нанести непоправимый вред. Посмотрите, некоторые из них точно есть в вашем холодильнике!
Нутрициолог Анна Дробышева рассказала РИА «Новости», какие товары не стоит покупать в магазине из-за того, что они небезопасны для здоровья. Специалист сразу...
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