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Названы продукты, которые могут нанести непоправимый вред. Посмотрите, некоторые из них точно есть в вашем холодильнике!

12.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы продукты, которые могут нанести непоправимый вред. Посмотрите, некоторые из них точно есть в вашем холодильнике!

Нутрициолог Анна Дробышева рассказала РИА «Новости», какие товары не стоит покупать в магазине из-за того, что они небезопасны для здоровья.

Специалист сразу отметила пастеризованное молоко и рафинированные масла.

Не советует эксперт покупать и сладкие йогурты. Если их слишком много есть, можно заработать диабет и ожирение. А в кашах быстрого приготовления нет клетчатки.

Вредные вещества могут содержать куриное мясо и пакетированные соки.

Фото: depositphotos.com

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Нутрициолог Анна Дробышева рассказала РИА «Новости», какие товары не стоит покупать в магазине из-за того, что они небезопасны для здоровья. Специалист сразу...
 
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